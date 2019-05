Naundorf

Die Gemeinde Naundorf in ihrer aktuellen Form entstand am 1. Januar 2014. Die Naundorfer Räte tagen in einem Sitzungssaal mit Renaissancedecken, die 88 Bilder mit Garten- und Schlossdarstellungen sowie symbolischen Bildszenen enthält

Im Gemeinderat sind 14 Sitze zu vergeben. Zehn der derzeitigen Ratsmitglieder treten wieder zur Wahl an.

Vor fünf Jahren gaben die 1159 Wähler 3257 gültige Stimmen ab. Davon entfielen 2113 auf die Freie Wählergemeinschaft Naundorf. Neben ihr treten auch wieder die Freie Wählergemeinschaft Jahnatal und Bündnis 90/Die Grünen an. Außerdem gibt es eine Liste der SPD. Anders als vor fünf Jahren ist die CDU diesmal nicht auf den Stimmzetteln präsent.

Mit jeweils zwölf Kandidaten unterbreiten die beiden Wählergemeinschaften die größten Angebote an die Wähler zwischen Salbitz und Haage. Die Listen der beiden in Naundorf antretenden Parteien umfassen je zwei Vorschläge.

Bisher sitzen lediglich zwei Frauen im Naundorfer Gemeinderat. Dr. Ines Leidel erhielt 2014 die meisten Stimmen. Andrea Reinhardt, die dem Gremium bereits von 2009 bis 2014 angehörte, rückte 2016 nach dem Ausscheiden von Wolfgang Voigt wieder in den Gemeinderat nach. Die Chancen, dass der Naundorfer Rat diesmal etwas ausgeglichener besetzt wird, stehen gut. Unter den insgesamt 28 Bewerbern gibt es neun Frauen.

Absehbar ist, dass nicht alle Ortsteile im Rat vertreten sein werden. Es entspricht in etwa der Bevölkerungsverteilung, dass zehn der Kandidaten aus Naundorf kommen und acht aus Hof. Je zwei Bewerber um einen Sitz im Gemeinderat wohnen in Raitzen und Salbitz. Aus Casabra, Hohenwussen, Kreina, Nasenberg Reppen und Zeicha steht jeweils ein Kandidat auf den Stimmzetteln.

Die Stimmabgabe ist in drei Wahllokalen möglich: in kleinen Neubau der Werkschule, in der Begegnungsstätte Hohenwussen sowie am Sitz der Gemeindeverwaltung in Hof.

Die Freie Wählergemeinschaft Naundorf betont ihre Unabhängigkeit von der Politik etablierter Parteien. Sie tritt für die Stärkung der Feuerwehren ein, hält Investitionen aber nur dann für sinnvoll, wenn die Wehr eine Perspektive hat. Dr. Hartwig Kübler fordert eine stärkere Ausbildung der Kräfte auf Ortsebene. Die FWG Naundorf sieht hinsichtlich des Wohnungsbaus die Priorität bei der innerörtlichen Verdichtung, um die man intensiv werbe. Es müssten aber auch andere Wege möglich sein.

Zur Galerie Mit zehn Sitzen ist bisher die Freie Wählergemeinschaft Naundorf im Rat vertreten. Am Sonntag treten für diese Liste zwölf Kandidaten an. Mit Dr. Hartwig Kübler und Volker Buischmann stehen erfahrene Räte als Spitzenkandidaten auf dem Stimmzettel.

Die Freie Wählergemeinschaft Jahnatal betont, den Bau weiterer Windräder abzulehnen, aber alternative Energiegewinnungsanlagen zu fördern, die Ortsbild und Kulturlandschaft nicht beeinträchtigen. In punkto öffentlicher Nahverkehr spricht sie sich für eine bessere Erreichbarkeit von Ärzten und Verkaufseinrichtungen in den Nachbarorten aus Um das Bauen auf dem Land zu erleichtern möchte die FWG Jahnatal Einfluss auf das Landratsamt nehmen, um das Bauen im ländlichen Raum zu erleichtern und stärker zu unterstützen“.

Zur Galerie In der zu Ende gehenden Legislaturperiode stellt die FWG Jahnatal zwei der 14 Gemeinderäte. Am Sonntag tritt sie mit zwölf Kandidaten an. Frauen und Männer sind hier paritätisch vertreten.

Bündnis 90/ Die Grünen: Die Liste setzt sich für die Stärkung ökologische Landwirtschaft ein. Weiteres Ziel ist es, gemeindeeigene Gebäude zur Gewinnung von Solarstrom zu nutzen, um die Kosten für den Betrieb der Einrichtungen und den CO²-Fußabdruck der Gemeinde zu senken. Eine weitere Idee ist, brachliegende Flächen der Gemeinde durch das Anpflanzen von heimischer Heckengehölze, Obstbäume und Blühstreifen zu einem Rückzugsraum für Tiere und Insekten zu machen.

Zur Galerie Einen Bewerber schickte Bündnis 90/ die Grünen bei der Wahl vor fünf Jahren ins Rennen. Er bekam 79 der abgegebenen 1115 gültigen Stimmen. Dieser Anteil von 2,4 Prozent reichte nicht aus, um einen Sitz im Gemeinderat zu erringen. In diesem Jahr tritt die Liste mit zwei Kandidaten an.

SPD: Enrico Ressel möchte, dass beim Wohnungsbau der Schwerpunkt auf der Lückenbebauung liegt und nicht die Grenzen der einzelnen Ortsteile immer weiter nach außen verschoben werden. Mit der Konzentration auf die Ortskerne sollen sich diese wieder mit Leben füllen. Wichtig ist den Kandidaten der SPD-Liste der Ausbau des Radweges entlang der S 31. Enrico Ressel befürwortet außerdem eine längere gemeinsame Schulzeit in möglichst wohnortnahen Schulen anstelle einer frühen Trennung der Bildungswege.

Von Axel Kaminski