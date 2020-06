Riesa

Am vergangenen Sonnabend gegen 13 Uhr ereignete sich auf der zwischen Seifenwerk und Reifenwerk gelegenen Kreuzung Rostocker Straße/ Paul-Greifzu-Straße ein Unfall mit vier Verletzten. Die Fahrerin (41) eines Mitsubishi beabsichtigte nach Angaben der Polizei, von der Hamburger Straße geradeaus in die Rostocker Straße, in Richtung Weida zu fahren. Dabei sei sie mit einem aus Richtung Canitz kommenden Chevrolet zusammengestoßen. Dadurch sei der Mitsubishi gegen einen Nissan geschleudert worden, der in der Folge umkippte. Insgesamt seien vier Personen verletzt worden. Die Polizei gab den Sachschaden mit 15 000 Euro an. Zum Zeitpunkt des Unfalls war die Ampelanlage auf dieser Kreuzung wegen eines Stromausfalls außer Betrieb.

Von Axel Kaminski