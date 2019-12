Oschatz

Vier Menschen sind bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 6 nahe Oschatz teils schwer verletzt worden. Zwei Kleintransporter stießen am späten Vormittag in Höhe der Abzweige nach Ganzig und Reppen ineinander. Dabei kippte auch ein Anhänger um. Wie die Polizei mitteilte, gibt es noch keine Hinweise zum Unfallhergang. Beobachter vor Ort sprachen jedoch von starkem Wind, der über die Straße wehte.

Eine schwer verletzte Person musste mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. Die übrigen Personen wurden nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt. Auch ein Hund, der in einer Transportbox in einem der Autos war, wurde gerettet. Die Feuerwehr hat ihn zunächst in ihre Obhut genommen.

Neben dem Rettungsdienst aus Oschatz waren auch die Freiwilligen Feuerwehren Oschatz und Bornitz im Einsatz. Die Polizei musste die Bundesstraße 6 im Zuge der Rettungsarbeiten zeitweise absperren.

joka/ S.B.