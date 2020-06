Hof

Als Schüler der vierten Klasse weiß man natürlich, dass der Strom nicht einfach aus der Steckdose und das Trinkwasser nicht aus der Wand kommt. ebenso wie es später nicht spurlos aus Badewanne, Waschbecken oder Toilette verschwindet. Bei einer Exkursion ins Klärwerk am Ortsrand erfuhren die Schülerinnen und Schüler von den Experten, was genau mit ihrem Abwasser passiert.

Anzeige

Wobei nicht alle, die die Schlossschule besuchen, von zuhause aus die Hofer Anlage beschicken. Hier kommen nämlich pro Tag lediglich die 40 bis 50 Kubikmeter Abwasser an, die in den rund 500 Hofer Haushalten und Gewerbebetrieben anfallen.

Weitere LVZ+ Artikel

Interessante Experimente rund ums Wasser

Nele aus Reppen und Lio-Alexander aus Salbitz fanden den Besuch der Kläranlage dennoch interessant. Während Nele die von Laborantin Martina Harnapp vorgestellten Experimente am meisten begeisterte, fand der junge Salbitzer den Spülwagen des Abwasserverbandes „Untere Döllnitz“ besonders beeindruckend. „Der ist ganz schön teuer“, stellte er fest, nachdem Peter Jahn; Meister für Kanalservice, erzählt hatte, dass das Fahrzeug 9000 Liter Wasser mitführen kann und etwa eine halbe Millionen Euro gekostet hat.

Gute Kenntnisse über Müll und Abwasser

Bevor Nele bei Martina Harnapp spielerisch mit Wasser experimentieren konnte, gab es dort ein kleines Quiz zu lösen. Die Kinder sollten einen mit Abfall(-attrappen) gefüllten Mülleimer richtig sortieren. Was gehört in den gelbe Sack und in den Restmüll? Was darf in die Toilette? Während Nele, Lio-Alexander und ihre Klassenkameraden dabei das meiste richtig machten, sieht das im Alltag nicht ganz so aus.

Mutprobe für Auge und Nase

Andreas Bonse, Fachkraft für Abwassertechnik, erklärte den Viertklässlern den Aufbau und die Funktionsweise der Anlage. Dabei bot er eine besondere Mutprobe an. Wer wollte, durfte man in jene Tonne schauen, in der alles landet, was bei der mechanischen Vorreinigung aussortiert wird. Pro Woche füllen sich bis zu zwei Tonnen mit jenen Dingen, von denen die meisten Kinder wissen, dass sie nicht in die Toilette gehören, wie Hygieneartikel oder Essensreste. Beeindruckt zeigte sich sein jungen Publikum davon, dass die Scheibentauchkörper, an denen die Kleinstlebewesen sitzen, die das Abwasser reinigen, insgesamt 1000 Quadratmeter groß sind. Würde man sie ausbauen und nebeneinander legen, dann würden sie in etwa die Fläche des gesamten Klärwerkes einnehmen.

Verband sucht Kontakt zu Schulen und Kitas

Bis zu einem knappen Dutzend solcher Veranstaltungen bietet der Abwasserverband jährlich an. „Das Thema Wasserkreislauf spielt nicht nur in der Grundschule eine Rolle, sondern kommt in der achten Klasse als Siedlungswasserwirtschaft nochmal wieder“, erläutert Ricarda Wohllebe, die beim Verband für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist. Jene Abiturienten des BSZ Oschatz, die den Zweig Ernährungswissenschaften gewählt haben, interessiere das Thema Abwasser dann unter dem Aspekt der Hygiene. Auch Kindergartengruppen habe man die Aufgaben der Abwasserwirtschaft schon im Klärwerk erläutert.

„Die Theorie zu Wasser und Abwasser haben wir schon absolviert und nun wollten wir uns das in der Praxis ansehen“, erklärte Klassenleiterin Birgit Wagner. Da biete sich der kurze Weg zum Hofer Klärwerk an, zumal die Terminvereinbarung mit dem Abwasserverband unkompliziert über die Bühne gegangen sei und hier wirklich Fachleute von ihrer Arbeit berichten.

Zur Galerie Der Weg von der Theorie in der Schlossschule zur Praxis ins Klärwerk Hof ist kurz. Die Viertklässler erfuhren in dieser Woche, wie die Abwasserreinigung funktioniert, durften mit Wasser experimentieren und ihr Wissen darüber, was ins Toilettenbecken gehört und was nicht, unter Beweis stellen.

Von Axel Kaminski