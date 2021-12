Viola Helm ist in Oschatz Herrin über 1000 Tannen, Kiefern und Fichten

Oschatz/Collm-Region

Traditionell beginnt im Pflanzencenter der Baum- und Rosenschule Müller in der Berufsschulstraße in der zweiten Adventswoche der Weihnachtsbaumverkauf. 700 Tannen, Kiefern und Fichten reihen sich auf dem Hof des Firmengeländes aneinander,an Bauzäune gelehnt, bedeckt mit einer leichten Schneeschicht. „Demnächst kommen noch einmal 250 dazu, also haben wir fast 1000 Stück im Angebot“, sagt Viola Helm. Die ersten 60, schätzt sie, waren schon am ersten Tag verkauft.

Seit 15 Jahren koordiniert Viola Helm den Verkauf der Nadelgehölze im Unternehmen – und kann deshalb etliche Stammkunden begrüßen. „Es gibt tatsächlich Leute, die wollen ausschließlich bei mir ihren Baum kaufen“, sagt sie. Neben Oschatzerinnen und Oschatzern gehören dazu auch Menschen aus der gesamten Collm-Region, allen voran aus dem dem Mügelner Raum, sagt sie.

Baumschau im Scheinwerferlicht

Das Angebot an Gewächsen reicht von 60 Zentimeter kleinen Zwergen bis hin zu fast vier Meter hohen Exemplaren. „Da ist alles dabei, vom Balkonbaum bis zum Riesen, der oft auf Firmengrundstücken seinen Platz findet. Hier findet jeder seinen Baum“, sagt Helm.

Viele regionale Unternehmen sichern sich Gutscheine für ihre Mitarbeiter. „Die erkennt man dann schon, wenn sie mit den Firmentransportern kommen.“ Wer nicht das passende Gefährt oder einen Anhänger zum Transport hat, dem liefern Müllers den gewünschten Baum auch nach Hause – gegen Aufpreis im Umkreis von 15 Kilometern. „Erstaunlicherweise hat die Nachfrage hier in den vergangenen Jahren abgenommen“, so die Mitarbeiterin.

Viola Helm und eine Kollegin netzen einen Baum ein. Quelle: Christian Kunze

Das Gros der Kunden sucht den Baum selbst aus und nimmt ihn mit – allein oder in Familie, nach Feierabend oder eben am Wochenende. „Sonnabends ist das meiste los. Da kommen oft die Kinder mit, die ihre ganz eigenen Vorstellungen haben“, sagt Helm. Aber egal, ob Männer im Auftrag ihrer Frau oder der ganze Hausstand gemeinsam aussuchen, Viola Helm ist dabei nur beratend tätig. „Ich suche für andere keinen Baum aus.“ Mal sei das eine Sache von Sekunden, bisweilen werden Suchende erst nach fünf oder sechs Bäumen fündig. „Einer hat mal eine Stunde gesucht, um seiner Frau den besten Baum zu bringen. Ein anderes Mal kam kurz vor Feierabend im Dunklen ein Auto auf den Hof gefahren, Mutter und Tochter stiegen aus und holten nacheinander Bäume ins Licht der Frontscheinwerfer. Der Vater saß im Wagen und begutachtete“, schildert sie eine skurrile Episode.

Den perfekten Baum gäbe es nicht. Schlagen, verladen, transportieren, ein- und wieder auspacken – die aus Dänemark stammenden Gewächse haben schon etliches hinter sich, wenn sie zur Begutachtung auf dem Hof in Oschatz stehen. „Manche Jahre schütteln wir fast täglich Schnee und Eis von den Ästen – es ist schon erstaunlich, was die Bäume aushalten, ehe sie geschmückt und erleuchtet werden. „Man sollte nicht nach dem idealen Baum suchen. Geschmückt sieht doch ein jedes Exemplar schön aus, egal ob man es drei Wochen oder drei Stunden vor der Bescherung kauft“, meint sie.

Gegen Aufpreis liefern Müllers den Baum auch nach Hause. Quelle: Christian Kunze

Am meisten nachgefragt ist bei Müllers seit Jahren die Nordmanntanne. „Die duftet zwar nicht so gut wie Fichte oder Kiefer, dafür nadelt sie deutlich weniger – und darauf kommt es den meisten an“, hat Viola Helm festgestellt. Nahezu alle finden etwas im Preissegment zwischen 14 und 89 Euro. „Nur einmal kam es vor, dass ein eingepackter Baum hier liegen geblieben ist. Den Käufer konnten wir nicht ausfindig machen. Wahrscheinlich war er woanders fündig geworden“, mutmaßt Helm.

Eigenen Baum schon ausgesucht

Die meisten Gewächse, die sie an den Mann oder die Frau bringt, sind zwischen 1,80 Meter und 2,20 Meter groß. Viola Helm selbst ist froh, wenn sie dieses Jahr wieder eine Woche vor Heiligabend in den Urlaub gehen kann. „Ich habe mir meinen Baum schon ausgesucht. Und das ist auch gut so, denn nach drei Wochen am Stück im Verkauf kann ich die Dinger schon nicht mehr sehen.“

Pflanzencenter Baum- und Rosenschule Müller, Berufsschulstraße 7, Verkauf bis 23. Dezember Montag bis Freitag 9 bis 18 Uhr, Sonnabend 9 bis 13 Uhr, im Innenbereich gilt 2G.

Von Christian Kunze