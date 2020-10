Vogtshaus in Oschatz: Kulturleben hinter 800 Jahre alten Mauern

Oschatz

Es geht wieder los: Mit der musikalischen Lesung mit Tom Quaas, „Liebe in Zeiten der Pest“ am Donnerstag, 15. Oktober, startet das Vogtshaus Oschatz in die nächste Veranstaltungsreihe und knüpft damit mit Humor an die Zeit vor der Corona-Krise an, in der zuvor noch nie eine Veranstaltung ausgefallen ist.

Die Bauarbeiten waren noch nicht ganz abgeschlossen und der Einzug in das neu sanierte Vogtshaus in Oschatz noch nicht vonstatten gegangen, da war das Haus bereits Gegenstand von Tagungen und ersten Besichtigungen. Umso freudiger waren die Oschatzer Bürger, als vor mehr als zehn Jahren dann endlich der Tag des offenen Denkmals die Pforten des historischen Tuchmacherhauses öffnete. „An diesem Tag hatten wir hier 500 Besucher, die wir durch das Haus geführt haben“, erinnert sich Grit Jähn, Vereinsmitglied und Mieterin im Vogtshaus, noch ganz genau. In letzter Minute hatten sich die Mieter T-Shirts drucken lassen und sich selbst die „Besiedler“ genannt, denn das Haus selbst entstand vor über 800 Jahren im Zuge der Besiedlung Sachsens.

Anzeige

Historisches Gebäude soll für Besucher offen sein

Vorzeigeobjekt des Denkmalschutzes in Oschatz: 2011 besuchte Sachsens damaliger Innenminister Markus Ulbig (2. von links) das Vogtshaus. Mit dabei: Nordsachsens damaliger Landrat Michael Czupalla (links). Quelle: Archiv/Dirk Hunger

In dem Gebäude arbeiten heute sechs verschiedene Mietparteien. Alle sind in den vergangenen zehn Jahren gut zusammengewachsen. Im Mietvertrag war ein Passus festgehalten, dass die Mietparteien aufgrund der historischen Bedeutung das Haus für Besucher öffnen sollten. Und das machen sie seit dem Tag des offenen Denkmals vor über zehn Jahren kontinuierlich. „Der Tag damals hat uns sehr viel Freude bereitet und der Spaß hat angesteckt. Wir hatten ein Eröffnungsfest, das legendär war. Für die Stadt Oschatz ist das eine schöne Sache“, so Grit Jähn.

Als die Kultur noch keinen Abstand einhalten musste: Eine Veranstaltung im Vogtshaus. Nun soll es in dem historischen Gebäude wieder Kultur geben – unter Einhaltung der aktuellen Hygienebestimmungen. Quelle: Archiv/Sven Bartsch

Ende 2011 wurde der Verein „ Vogtshaus Oschatz“ gegründet. Doch schon zuvor wurden im Vogtshaus Führungen, Klassentreffen, Familienfeste, Forscherbesuche und Heimatkundlertreffen organisiert. „Wir haben jeden, der sich am Fenster die Nase platt gedrückt hat, um einen Blick hinein zu werfen, auch hinein gelassen“, sagt sie mit einem Lachen. Auch Schüler in höheren Klassenstufen können hier in die Rollen der Menschen schlüpfen, die vor 800 Jahren an diesem Ort gelebt haben.

Von Anfang an ein volles Haus

Seit Ende 2011 werden auch Veranstaltungen im Vogtshaus auf die Beine gestellt. Unter dem Titel „Geschichte atmen im Vogtshaus Oschatz“ geben sich namhafte Historiker die Klinke in die Hand. Drei bis vier Mal im Jahr wird der untere Saal auch durch Konzerte mit Kulturliebhabern gefüllt. Dann wird unter anderem das alte Tafelklavier bespielt.

„Wir hatten von Anfang an immer ein volles Haus. Wir haben einen Kreis von Abonnenten, die regelmäßig erscheinen und die sich in ihrem ganzen Tun danach richten, um beim Konzert dabei sein zu können. Sie sind sehr treu und stehen auch oft im Türrahmen ohne zu wissen, was ihnen geboten wird“, sagt Grit Jähn. Zehn bis zwölf Veranstaltungen finden im Jahr statt. Viele Angebote von Künstlern flattern regelmäßig ins Haus. Gerne wird aber auch auf Referenten zurückgegriffen, die im Vogtshaus bereits die Besucher begeistert haben. So wie zum Beispiel André Thieme, der Geschichte auf eine fesselnde Art und Weise vorträgt. Oder aber die Musiker Stefan Weyh oder Britta Schwarz, die ebenfalls schon mehrfach im Vogtshaus aufgetreten sind.

Besondere Atmosphäre

Nicht nur um die Gäste, sondern auch um die Künstler wird sich immer gut gekümmert. Wenn im Vogtshaus Theater angesagt ist, baut das Musikhaus Korn die Bühne und Scheinwerfer auf. 50 bis 60 Besucher passen in den Raum. Wenn die Plätze nicht ausreichen, werden die Türen geöffnet und das Konzert in ein Kammerkonzert verwandelt. „Die Menschen genießen die Veranstaltungen bei uns. Es ist eine besondere Atmosphäre, es ist sehr familiär und es herrscht eine wundervolle Stimmung.“

Die Veranstaltungen finden immer am Veranstaltungs-Donnerstag statt. Burgfräulein Monika Turowski aus dem Burgcafé Lampertswalde deckt die Bewirtung ab. Sie bäckt auch mal Eierschecke, wenn es, wie im Januar, um Frauenrechtlerin Louise Otto-Peters geht, deren Lieblingskuchen bekanntlich die Eierschecke war. Es ist vieles durchdesignt. So sind auch immer die Blumen thematisch mit sehr viel Bedacht von Ariane Lorenz gebunden.

Lauschplätze im Nachbarzimmer

Ein besonderer Höhepunkt im Jahr ist immer die Weihnachtsfeier. „Sie war im vergangenem Jahr legendär. Tom Quaas und Peter Kube präsentierten ein Weihnachts-Kult-Kabarett. Zudem gab es ein leckeres Buffet mit Weihnachtsmarkt vor der Tür. Es war so voll, dass sich die Künstler mit einer Mini-Bühne begnügen mussten“, erinnert sich das Vorstandsmitglied.

Für die Zukunft hat sich Grit Jähn etwas einfallen lassen. Inspiriert dazu wurde sie bei einem Vortrag über Israel von Sandra Kreisler. „Wir wollen Lauschplätze im Nachbarzimmer errichten, für diejenigen, die nichts verdienen, aber dennoch eine unserer Veranstaltungen besuchen möchten. Es gibt besonders bei jungen Leuten viele Interessenten, die gerne herkommen möchten. Wir wollen fünf Plätze für sie freihalten.“

Das Vogtshaus. Ein Haus, was nicht nur viel Geschichte und Leben in sich trägt, sondern auch für viele Besucher ausstrahlt.

Infokasten:

Die Geschichte des Vogtshaus

Das Haus wurde vor über 800 Jahren im Zuge der Besiedlung Sachsens erbaut. Bis 1477 diente es als Rathaus, dann als adliges Freihaus. Die Tuchmacher nutzten es bis 1843, verkauften es wieder an die Kommune. 1852 wurde das Gebäude wiederum an private Nutzer veräußert. Bis 1990 wurde es genutzt und dann gesichert. 2005 erwarb die Stadt das Haus erneut.

Von Kristin Engel