Voller Terminkalender in der Collm-Region: Das ist am Wochenende los

Collm-Region

Lange haben sie darauf gewartet, jetzt wird wieder gefeiert. Und wie: In mehreren Orten der Region nutzen Vereine und Feuerwehren das Wochenende für den Auftakt in ihr Veranstaltungsjahr. Mit Maibaumstellen, Familienfest und Konzert gibt es viele Angebote für die Einwohner und Gäste und ein Stück weit auch eine Rückkehr zur Normalität. Was die Veranstalter geplant haben – hier ein Überblick:

Freitag

Schon am Freitag wird nach Sornzig eingeladen. Dort stellen die Mitglieder des Heimatvereins um 18 Uhr den Maibaum auf und laden anschließend ans Lagerfeuer ein, wo auch Knüppelkuchen gebacken werden können.

Der SC Grün-Weiß Mannschatz will das, ebenfalls am Freitag ab 18 Uhr, auf Sportplatz des Ortes zelebrieren. Dazu wird es Lagerfeuer, Altherrenfußballturnier und Tanz im Sportlerheim geben.

Sonnabend

Eine Tour in die Natur können Interessierte mit dem Landschaftspflegeverband Torgau-Oschatz erleben. Dieser lädt ein zu einer ganztägigen Bustour, bei der verschiedene Biotope – etwa die Wiesen in der Döllnitzaue, am Rand der Dahlener Heide, Kopfweidenareale oder Streuobstwiesen – besucht werden sollen. Los geht es am Sonnabend um 8.30 Uhr auf dem Rewe-Parkplatz in Dahlen und um 8.45 Uhr am Busbahnhof Oschatz. Informationen: Telefon 03421 7785027.

Ein Angebot für die Zukunft gibt es am Sonnabend in Oschatz: Im Berufsinformationszentrum der Agentur für Arbeit findet von 9 bis 13 Uhr der Hochschultag statt. Es gibt Vorträge, Präsentationen und die Möglichkeit zu einzelnen Gesprächen.

Zum Bio-Bauernmarkt wird am Sonnabend von 9 bis 14 Uhr in das Kloster nach Sornzig eingeladen. Es gibt Angebote von Direktvermarktern, Live-Kochen und Basteln für Kinder.

Schon früher haben die Malkwitzer die Walpurgisnacht mit dem Tanz der Hexen gefeiert. Nach längerer Pause wird dazu nun wieder am Sonnabend in die Dorfmitte eingeladen. Quelle: Archivfoto/: Dirk Hunger

Der Heimatverein Böhla – Dorf der Teiche hat schon alles für den neuen Maibaum vorbereitet. Aufgestellt werden soll dieser am Sonnabend, um 15 Uhr, vor der Kulturscheune Großböhla. Interessierte Einwohner der Böhla-Dörfer sind dazu eingeladen.

Auf ein Programm der Mädchen und Jungen aus dem Kindergarten können sich die Gäste des Maibaumstellens in Calbitz freuen. Los geht es am Sonnabend um 18 Uhr am Vereinshaus Lämmchen, wo die Mitglieder des Heimatvereins auch ein Lagerfeuer entzünden und für eine Stärkung sorgen werden.

In Collm wird zunächst am Sonnabend um 18 Uhr der Maibaum auf dem Dorfplatz gestellt. Danach bittet die Feuerwehr zum Gerätehaus, wo Maibowle ausgeschenkt wird. Außerdem ist eine Hüpfburg für Kinder aufgebaut und um 21 Uhr beginnt ein Fackelumzug.

Besonders zünftig soll in Ganzig in den Wonnemonat gestartet werden. Um 19 Uhr am Sonnabend wird zunächst im Park der Maibaum präsentiert, bevor der Heimatverein Ganzig-Kleinragewitz anschließend ins Festzelt zum Tanz in den Mai einlädt. Dort tritt dann ein Kerstin-Ott-Double auf.

Das Brot aus dem Backofen in Mügeln ist nicht nur eine begehrte Köstlichkeit, sondern schaffte es sogar schon ins Fernsehen. Dabei zeigten die Mügelner, was es für den perfekten Teig braucht. Quelle: Bärbel Schumann

Die Freiwillige Feuerwehr Lampersdorf lädt zum Maibaumstellen an ihr Gerätehaus ein. Treffpunkt ist am Sonnabend um 18 Uhr.

In Mahlis soll der Maibaum, ebenfalls am Sonnabend um 18 Uhr, von den Helfern der Feuerwehr und den Heimatvereins aufgerichtet werden.

Auf ein Maibaumstellen mit Feier zur Walpurgisnacht bereiten sich der Heimatverein und die Feuerwehr in Malkwitz vor. Treffpunkt ist am Sonnabend um 18 Uhr auf dem Dorfplatz, wo auch die Hexen ihren großen Auftritt haben sollen.

Schon am Sonnabendnachmittag lädt der Heimatverein Meine Bischofsstadt Mügeln ein. Ab 16 Uhr gibt es auf dem Anger frisches Brot aus dem Backhaus, bevor mit Unterstützung der Feuerwehr der Maibaum aufgestellt und das Walpurgisfeuer entzündet wird. Es gibt Unterhaltung für Kinder und Musik.

Der Heimatverein Naundorf will seinen Maibaum am Sonnabend um 17 Uhr aufstellen.

Das Musikprojekt „Sing Schütz“ ist am Sonnabend, ab 18 Uhr in der Kirche Borna zu erleben. Es musizieren gemeinsam der Kirchenchor Borna, die Kantorei Oschatz und das Ensemble Capella de la Torre.

Sonntag

Eine Vogelstimmenwanderung führt die Oschat zer Ortsgruppe des Naturschutzbundes am Sonntag durch. Treffpunkt ist um 7.30 Uhr die Döllnitzbrücke am Wäschereipark an der Freiherr-vom-Stein-Promenade. Von dort geht es über den Eulensteg nach Altoschatz zum Stranggraben und schließlich zum Wüsten Schloss. Die Wanderung dauert zwei bis drei Stunden.

Das Frühlingsfest mit Pferdemarkt wird am Sonntag, 10 bis 16 Uhr, auf dem Kirschberg in Dahlen veranstaltet. Dort gibt es Produkte vom Naturmarkt, Reitsport, Blasmusik und Angebote für Kinder. Außerdem wird traditionelles Handwerk vorgeführt.

Auf viele Gäste freut sich das Team des O-Schatz-Parkes am Sonntag, wenn in der Zeit von 14 bis 18 Uhr der Familientag gefeiert wird. Traditionell spielt ab 15 Uhr die Blaskapelle vom Musikverein Lampertswalde. Für die kleinen Besucher wird für Unterhaltung gesorgt mit Zauberei, Kinderkarussell, E Car, Minigolf, Kinderschminken, Hüpfburg, Tierpark und Labyrinth gesorgt.

Von Jana Brechlin