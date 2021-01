Vom Ledereimer zum Löschfahrzeug: Mügelner Feuerwehr schreibt Geschichte

Mügeln

Vom Ledereimer zum Löschfahrzeug: So der Untertitel zum ersten Teil der „Geschichte der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Mügeln“, die Harald Naake und Werner Pilz unterstützt von Kerstin Roßburger für den Heimatverein Mogelin zusammengetragen haben.

Das 15. Heft der Kleinen Mügelner Schriften- und Mitteilungsreihe, kommt wie zuvor in gelb, und streift auf knapp 130 Seiten für etwa 6 Euro nicht nur die Zeit seit der Gründung der Mügelner Freiwilligen Feuerwehr am 22. Juni 1873.

Einblick in eine lange Tradition

Stattdessen beginnen die beiden – selbst einst aktive Kameraden und danach für die Pflege des Traditionskabinetts der Mügelner Wehr zuständig – damit, angefangen vom späten Mittelalter, als noch jeder Haushalt und Bürger mit einem vorzuhaltenden Ledereimer zu Bränden zu eilen hatte und Eimerketten gebildet wurden, über die Gründung der Wehren bis zu deren Modernisierung und zunehmender Motorisierung einen weiten Bogen zu spannen.

Dabei wird auch immer wieder die Geschichte der Amtshauptmannschaft Grimma/ Oschatz gestreift sowie die Entwicklung des Feuerlöschwesens im Land Sachsen.

Feuerwehr prägt auch gesellschaftliches Zusammenleben

Nicht nur Großbrände und Katastrophenlagen haben die beiden aus historischen Quellen wie alten Ausgaben des Mügelner Anzeigers zusammengetragen, auch Übungen und die Feuerwehr als Motor des gesellschaftlichen Zusammenhalts, wenn Feste gefeiert werden oder die Feuerwehr mit ihrem Wasser auf dem Anger eine Schlittschuhbahn schafft, sind in dem schmalen Band festgehalten.

„Kein Holzfeuer in geschlossenen Räumen!“, wird etwa am 15. Februar 1933 gemahnt, nachdem ein Lehrling eine eingefrorene Wasserleitung auftauen wollte. Manches klingt so aktuell wie immer, andererseits lässt sich bemerken, so verheerend das „gierige Element“ damals zuschlug, kann es dies heute nur noch selten.

Heft 15 der Kleinen Mügelner Schriften- und Mitteilungsreihe: Die Geschichte der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Mügeln. Zusammengestellt von Harald Naake und Werner Pilz, herausgegeben vom Mügelner Heimatverein „Mogelin“, 130 Seiten, ab 6 Euro. Erhältlich im Tintenpott, Grünen Laden und Heimatmuseum. Quelle: Heimatverein Mogelin

Zweiter Teil bis zur Gegenwart geplant

Der erste Teil endet etwas abrupt mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa am 8. Mai 1945. Weltkriege, auch Weltgeschichte, läuft am Rand immer nebenher. Wer etwas sicherer in deren Daten ist, versteht auch ohne Kommentar und Einordnung, warum etwa inmitten der Inflation Lotterielose Feste finanzieren müssen.

Ein zweiter Teil bis zur Gegenwart ist laut Heimatverein geplant. Bis der erscheint, werde sich die Reihe, so Vereinsvorsitzender Andreas Lobe, der Geschichte der Stadt Mügeln widmen. So sei ein Heft mit Sportveranstaltungen geplant, dass sich Ereignissen wie dem „Kiebitzer Dreiecksrennen“, den Radrennen in Mügeln „mit prominenter Beteiligung ( Täve Schur!)“ sowie den legendären K-Wagenrennen in der Stadt widmen werde.

Von Manuel Niemann