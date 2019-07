Oschatz

Drei Jahre lang brachten Dennis Bach und Felix Knabe von Eventsolutions Sachsen mit dem Oschatzer Oktoberfest die Festwiese am Finanzamt zum Wackeln. Auch in diesem Jahr wird es wieder eine zünftige Wiesn geben, die sich vor dem Münchener Original nicht zu verstecken braucht. Allerdings, so verrieten die Initiatoren jetzt im Gespräch mit der OAZ, wird sich dabei einiges ändern.

Mehr Platz

Die wichtigste und weitreichendste Entscheidung fällten die Organisatoren mit dem Wechsel des Veranstaltungsortes. Vom Dresdener Berg zieht die Sause dieses Jahr nach Oschatz-West um. Aus dem Zelt wird eine Halle – und zwar nicht irgendeine. Die Tennishalle am Collm-Sportpark haben viele Feierfreudige der Region als Location für solch einen Anlass gar nicht auf dem Schirm. „Und dabei handelt es sich um die mit Abstand größte Halle, die wir in der Stadt für solche Anlässe haben“, weiß Dennis Bach. Gegenüber dem vergangenen Jahr wächst so im Jahr 2019 das Oktoberfest-Areal um etwa 50 Prozent, gibt er an. „Mit dieser Entscheidung tragen wir dem steigenden Interesse Rechnung“, sagt Felix Knabe. Er erinnert daran, dass vergangenes Jahr eine erhebliche Zahl Interessierter weggeschickt werden musste.

Felix Knabe (l.) und Dennis Bach (r.) beim vergangenen Oktoberfest mit Oberbürgermeister Andreas Kretschmar und Besuch aus der Partnerstadt Blomberg. Quelle: Andreas Seidel

Der neue Ort gibt Knabe und Bach zugleich die Möglichkeit, am Platzkonzept zu feilen. Mehr Raum heißt dann auch mehr Komfort, denn die Möglichkeiten, Bänke und Tische zu stellen, verbessern sich in der Halle. Hinzu kommt die Klimatisierung des Objekts. „Zugige Ecken gehören jetzt der Vergangenheit an, damit beseitigen wir einen der wesentlichen Kritikpunkte“, so Bach. Die dritte wesentliche Änderung ist die Fokussierung auf zwei Tage. „Wir geben den Freitag auf und investieren dafür mehr in den Sonntag“, blickt Felix Knabe voraus. Auch diese Entscheidung fuße auf den Erfahrungen der vergangenen Jahre. Für all jene, die mit dem bewährten Bier nichts anfangen können, soll es bei der diesjährigen Auflage darüber hinaus eine Weinmeile geben, kündigt er an.

Vorverkauf startet

4. Oschatzer Wiesn am 28. und 29. September 2019, in der Tennishalle am Collm-Sportpark, Blomberger Straße in 04758 Oschatz. Karten im Vorverkauf für 13 Euro ab 22. Juli online, in der Oschatz-Information, bei Babor Kosmetik (Seminarstraße 3) sowie im Collm-Sportpark und an der Abendkasse – dann für 15 Euro.

Von Christian Kunze