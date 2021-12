Vom Zeugenstand auf die Anklagebank: Ehepaar wegen Meineids vor Gericht

Wermsdorf/Leipzig

Sie wurden als Zeugen geladen und verließen das Gericht unter Verdacht, eine Straftat begangen zu haben: Ein Ehepaar aus Wermsdorf sitzt nun zum zweiten Mal wegen Meineids auf der Anklagebank. Ihnen wird vorgeworfen, in einem Gerichtsprozess als Zeugen falsche Aussagen gemacht zu haben. Dafür wurden sie verurteilt, doch sie haben Berufung eingelegt. Am Landgericht Leipzig geht es nun in die zweite Runde.

Die kuriose Geschichte begann in der Nacht zum 1. Mai 2017, als ein 23-Jähriger in einem Wermsdorfer Jugendclub verprügelt wurde. Darauf folgte 2018 ein Prozess am Amtsgericht Torgau wegen gefährlicher Körperverletzung. Sämtliche an jenem Abend Anwesende wurden in den Zeugenstand gerufen – darunter auch die Eheleute Sophie* (39) und Markus B.* (43) aus Wermsdorf. Sophie B. hätte sich zur Tatzeit nicht im Gebäude aufgehalten, sondern sich draußen im Gebüsch erleichtert, sagte sie damals aus. Von der Schlägerei habe sie nichts mitbekommen. Auch Markus B. wisse nichts über den Vorfall und könne sich nicht erinnern, lautete seine Aussage.

Zeugen sind dazu verpflichtet, vor Gericht die Wahrheit zu sagen. Doch der Staatsanwalt war skeptisch: Er glaubte den Berichten des Ehepaars nicht. Markus B. wurde als Zeuge vereidigt. Doch die Eheleute blieben bei ihrer Aussage.

Das hatte zur Folge, dass sie sich ein Jahr später wegen Meineids selbst auf der Anklagebank wiederfanden. „Wer vor Gericht oder vor einer anderen zur Abnahme von Eiden zuständigen Stelle falsch schwört, wird mit Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr bestraft“, heißt es im Strafgesetzbuch. Auch wenn Sophie B. als Zeugin unvereidigt blieb, machte sie sich mit einer Falschaussage strafbar: Dafür droht eine Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren. Beide wurden vom Gericht für schuldig befunden. Sophie B. sollte 150 Tagessätze von je 33 Euro zahlen, während ihr Mann zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und vier Monaten verurteilt wurde, die jedoch als Bewährungsstrafe vollzogen werden sollte.

Doch die Wermsdorfer fühlten sich zu unrecht bestraft: Sie legten Berufung ein und forderten Freispruch. Nun wird die Beweisaufnahme wiederholt. Aber die Rekonstruktion der Ereignisse an jenem Abend gestaltet sich schwierig, denn sie basiert auf Zeugenaussagen. Wer hat das Ehepaar in jener Nacht zum 1. Mai wann und wo gesehen?

Der Geschädigte der Schlägerei sei sich gewiss, Sophie und Markus B. zum Tatzeitpunkt in seiner unmittelbaren Nähe gesehen zu haben, versicherte er der Vorsitzenden Richterin Gabriele Plewnia-Schmidt. Doch wie viele andere war er am Abend der Schlägerei stark betrunken; er hatte eine Blutalkoholkonzentration von 2,0 Promille. Mittlerweile ist der Vorfall viereinhalb Jahre her – die Gedächtnislücken der Zeugen werden größer. Teilweise widersprechen einige nun ihren eigenen Aussagen aus den Vernehmungen der vergangenen Jahre, so auch der Geschädigte. Selbst der damalige Staatsanwalt kann sich nur noch auf ein Gedächtnisprotokoll stützen.

Die Stimmung im Saal war bedrückt: Nach zwei Jahren Rechtsstreit um das Meineid-Urteil wirkten Verteidigung und Staatsanwaltschaft sichtlich erschöpft. Es herrschte eine Pattsituation. Im Raum stand der Paragraph 153a der Strafprozessordnung; zumindest das Verfahren gegen Sophie B. könnte damit unter zusätzlichen Auflagen eingestellt werden. Doch das ist für sie und Grit Wetzig, die Verteidigerin der 39-Jährigen, keine Option: „Meine Mandantin sagt, sie hat sich nichts zu schulden kommen lassen.“ Sie fordern weiterhin den Freispruch. Wie sich das Landgericht Leipzig entscheiden wird, wird im Fortsetzungstermin am 20. Dezember verkündet.

*Namen der Angeklagten wurden geändert

Von Fabienne Küchler