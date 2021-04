Collm-Region

Im Jahr 2015 flüchtet er mit seiner Familie nach Deutschland, heute fühlt er sich rundum wohl und hat seinen Traumjob gefunden. Rustam Bershakhov beendet bald seine Ausbildung zum Fachinformatiker bei der Donaubauer AG in Dahlen.

Der 34-Jährige stammt ursprünglich aus Dagestan im Nordkaukasus. Auf die Situation vor Ort und die Fluchtursachen möchte er nicht genauer eingehen. Sein Leben in Russland hat er hinter sich gelassen, um seine Träume in Deutschland zu verwirklichen und in Freiheit zu leben. Gemeinsam mit seiner Frau und seinen beiden Kindern flüchtet er also vor sechs Jahren nach Deutschland. Zunächst in eine Gemeinschaftsunterkunft nach Leipzig, dann weiter nach Casabra und schließlich finden sie eine Wohnung in Luppa.

„Es hat mich wirklich gewundert, wie offen die Leute hier sind“

Die kulturellen Unterschiede zwischen Deutschland und Russland seien groß, wie er bemerkt. „Es hat mich wirklich gewundert, wie offen die Leute hier sind“, erzählt Rustam. „Leute, die mich nicht kennen, sagen zu mir Hallo – das ist in Russland nicht so.“ Die Menschen aus der Collm-Region haben ihn damals mit offenen Armen empfangen, wie er beispielhaft an einer Familie aus Casabra zeigt. „Sie haben mitbekommen, dass wir nach Deutschland geflüchtet sind“, erklärt er. Daraufhin seien sie vorbei gekommen, um ihre Hilfe anzubieten.

Die Lage in Dagestan Die Republik Dagestan liegt im Nordkaukasus im Süden Russlands. Mit etwa drei Millionen Einwohnern ist es die größte, kaukasische Teilrepublik. Gleichzeitig leben dort mehr als 20 autochthone Nationalitäten. Damit ist Dagestan das Gebiet mit der größten ethnischen Vielfalt im gesamten postsowjetischen Raum. Mitte der 1990er-Jahre wurde Dagestan zunehmend in den Tschetschenienkrieg involviert. Guerilla-Kämpfe haben seither zahlreiche Todesopfer auf Seiten der Regierungstruppen sowie der Rebellen, aber auch von Zivilisten gefordert. Auch heute kommt es immer wieder zu bewaffneten Auseinandersetzungen bei der Verfolgung salafistischer Gemeinden durch die Regierung.

Traumjob: Fachinformatiker

Rustam hatte bereits in Moskau im Bereich Logistik studiert und gearbeitet. Sein Hochschulabschluss wurde zwar hier anerkannt, dennoch entschied er sich gegen diese Fachrichtung. „In Deutschland habe ich die Möglichkeit, das zu machen, was ich eigentlich machen wollte – Fachinformatik “, erklärt er.

Über die Agentur für Arbeit wurde er schließlich auf die Donaubauer AG aufmerksam. Nach einem erfolgreichen Vorstellungsgespräch startete er seine Ausbildung. „Das Klima in der Firma ist sehr gut“, erklärt Rustam. Auch Sabine Steinmann, die Zuständige für die Öffentlichkeitsarbeit bei der Donaubauer AG, bemerkt: „Es spielt keine Rolle, wo er herkommt. Aber er hatte es in der Ausbildung sicher schwerer als Andere.“

Besonders im ersten Lehrjahr sei es Rustam schwer gefallen, sich mit den Kollegen zu unterhalten. Nicht zuletzt, wegen des sächsischen Dialekts, wie er lachend bemerkt. „Aber mittlerweile kann ich auch ein bisschen sächsisch verstehen“, fügt er hinzu. Rustam betont, dass die Kollegen in der Firma ihn stets sprachlich sowie fachlich unterstützt haben. Auch der Vorstand Andreas Donaubauer habe ihm immer helfend zur Seite gestanden. Wenn er die Ausbildung im Juli abschließt, möchte er im Unternehmen bleiben.

Deutsch lernen in Eigeninitiative

Heute ist auch die Sprachbarriere kein Hindernis mehr für ihn. Obwohl er zunächst an einem Deutschkurs der Volkshochschule teilnahm, entschied er sich, die Sprache in Eigeninitiative zu lernen. „Zuhause mit Youtube-Videos hat es besser geklappt“, bemerkt er. „Aber ich lerne immer noch.“

Doch nicht nur er hat sich erfolgreich in Deutschland eingelebt. Auch seine beiden Kinder besuchen bereits die Schule und den Kindergarten. „Meine Tochter spricht sogar fast besser deutsch als ich“, sagt er stolz. Der dreijährige Sohn wächst bereits zweisprachig auf.

Frei und sicher

Rustams Eltern und seine Brüder sind nach wie vor in Dagestan. Besuche gestalten sich schwierig. Doch über das Internet und per Telefon halten sie engen Kontakt. Bis sich die politische Situation dort ändert, möchte er auf jeden Fall in Deutschland bleiben. „Ich gehe nicht davon aus, dass das in den nächsten 10 bis 15 Jahren passiert“, bemerkt er. Ist Deutschland also seine neue Heimat? „Meine Heimat ist für immer dort, wo ich geboren wurde. Aber in Deutschland fühle ich mich sehr frei und sicher.“

Von Yvonne Schmidt