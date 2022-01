Dahlen

Wer in der zweiten Monatshälfte mit dem Zug nach Dresden fahren will, muss sich auf längere Fahrzeiten und unbequemeres Reisen einstellen. Das gilt schon für alle Ziele jenseits von Oschatz. Dort enden ab dem 17. Januar alle aus Leipzig kommen Züge des Regionalexpress „Saxonia“.

Nach Riesa, Coswig und Dresden geht es bis voraussichtlich zum Monatsende nur mit Umsteigen. Zehn Minuten nach Ankunft der Züge zur Minute 35 in Oschatz fährt am Bahnhof der Bus nach Riesa ab. Er benötigt für diese Strecke 22 Minuten, also fast eine Viertelstunde mehr als der Zug. Da der Ersatzfahrplan in Riesa sechs Minuten vorsieht, um wieder in den Zug nach Dresden einzusteigen, verlängert sich die Reisezeit deutlich.

Variierende Abfahrtszeiten in Dresden

Allerdings entfällt der bisher wegen der Bauarbeiten zwischen Zeithain und Priestewitz erforderliche elfminütige Aufenthalt in Riesa. Ab Riesa werden alle Bahnhöfe damit rund 25 Minuten später als im ursprünglichen Fahrplan vorgesehen erreicht. In Riesa kommen die Ersatzbusse zur Minute 07 an. Der Regionalexpress erreicht den Dresdner Hauptbahnhof zur Minute 55.

In der Gegenrichtung erinnert der Fahrplan ein wenig an alte Zeiten, als es noch keinen festen Takt gab. Am Dresdner Hauptbahnhof fahren die Züge manchmal zur Minute 40, zu anderen Tageszeiten zur Minute 45 oder erst zur sechs Minuten nach der vollen Stunde ab. Teilweise gelten montags bis freitags in der gleichen Stunde andere Zeiten als am Wochenende. Dennoch erreichen alle Züge– außer jenen 22.06 und 23.06 Uhr– Riesa zur Minute 40. Dort sind wieder sechs Minuten Zeit zum Umstieg in den Bus vorgesehen sowie eine Fahrzeit von 22 Minuten nach Oschatz und dort ebenfalls sechs Minuten zum Umstieg in den Zug.

IC- und ICE-Halte in Riesa entfallen

Wer also in der zweiten Januar-Hälfte ab Dahlen mit dem Zug nach Leipzig fahren möchte, sollte sich die Minute 20 als Abfahrtszeit merken (Oschatz: 14). Ankunft in Leipzig ist zehn Minuten vor der vollen Stunde. Ausnahmen sind die beiden letzten Züge nachts, die eine Viertelstunde später verkehren. Wie schon im bisher geltenden Baufahrplan entfällt für alle Züge der Halt in Radebeul-Ost. Wer das Karl-May-Museum besuchen oder mit der Schmalspurbahn durch den Lößnitzgrund fahren möchte, muss in Coswig in die S-Bahn umsteigen.

Während des genannten Zeitraumes entfällt auch die Möglichkeit, in Riesa in die Züge des Fernverkehrs einzusteigen. Die IC nach Köln über Magdeburg und die ICE nach Frankfurt und Wiesbaden über Erfurt fallen zwischen Dresden und Leipzig entweder aus oder werden umgeleitet. Wie zwischen Riesa und Oschatz ist auch auf der Linie Riesa-Chemnitz ein Ersatzverkehr mit Bussen erforderlich. Details dazu hat Trandev, zu der die Mitteldeutsche Regiobahn gehört, die diese Linie fährt, aber noch nicht veröffentlicht.

Gesperrte Brücke wird abgerissen

Grund für diese Fahrplanänderungen ist der Abriss einer Brücke in Riesa. Sie verbindet das Stahlwerksgelände mit dem Bahnhof und der Innenstadt. Bei der im Volksmund „Blechbrücke“ genannten Verbindung handelt es sich tatsächlich um deren 1967 errichtete Nachfolgerin. Sie war lediglich für Fußgänger und Radfahrer zugelassen und wurde bereits 2015 gesperrt, nachdem lose Betonteile entdeckt worden waren. Im Jahr darauf erfolgte eine Notsicherung, nachdem der Riesaer Stadtrat bereits den Abriss beschlossen hatte, der nun umgesetzt wird. Für den Straßenverkehr nach Riesa und in der Elbestadt hat der Abriss keine Auswirkungen.

Von Axel Kaminski