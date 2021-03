Von Elf auf Fünf: Windpark Ablaß schrumpft und wächst zugleich

Mügeln

Der Wecker schlug am Donnerstag mehrmals Alarm, um zu erinnern, frische Luft in den Bürger- und Ratssaal einzulassen. Grund, dass die März-Sitzung des Mügelner Stadtrats sich trotz Corona deutlich verlängerte, war der frische Wind, der in den Windpark Jeesewitz/Ablaß einziehen soll.

Bernhard Wieland, Geschäftsführer von Das Grüne Emissionshaus mit Sitz in Freiburg im Breisgau und der Querbitzscher Jan Greschner, Geschäftsführer bei der eab New Energy GmbH stellten das Projekt vor. Wieland hatte bereits im vergangenen Juni den Stadtrat informiert, dass die nun 20 Jahre alten Windräder im Dreieck zwischen Ablaß, Grauschwitz und Jeesewitz ersetzt werden.

Regionalplan Leipzig-Westsachsen weist Vorranggebiet für die Windenergienutzung aus

Konkret sollen auf den 225 Hektar, die im Regionalplan Leipzig-Westsachsen als Vorranggebiet für die Windenergienutzung erneut ausgewiesen wurden, elf bestehende Windkrafträder zurückgebaut werden. Diese sollen im Rahmen des Repowering-Verfahrens durch fünf neue, leistungsstärkere Windkraftanlagen ersetzt werden.

„Man kann den zweieinhalbfachen Ertrag mit weniger Anlagen machen“, beschrieb Bernhard Wieland, den technischen Fortschritt, der in den letzten 20 Jahren vonstatten gegangen sei. Statt 21 Millionen werden im neuen Windpark 67,8 Millionen Kilowattstunden pro Jahr produziert werden. Dafür werden die neuen Windräder größer: Sie haben je nach Typ dann eine Gesamthöhe von 230 oder 247 Metern.

Windräder sollen mindestens 1000 Meter entfernt stehen

Als Vorhabenträger plane man „ausschließlich“, betonte Jan Greschner, einen Abstand zur Wohnbebauung von 1000 Metern. „Der Gesetzgeber und auch die Regionalplanung sieht theoretisch auch die Errichtung zwischen 750 und 1000 Metern vor.“ In diesem Korridor sollen jedoch keine neuen Anlagen entstehen.

Das festzuschreiben und kommunal zu steuern sei möglich, weil bereits für den vorhandenen Windpark zwei Bebauungspläne aufgestellt wurden, diese werden als „Sondergebiet Windenergie Ablaß 2021“ nun zusammengeführt. Neben dem Aufstellungsbeschluss wurde eine Veränderungssperre beschlossen, sodass dieser Mindestabstand erst einmal auf zwei Jahre Bestand hat.

Technischer Fortschritt soll für Entlastung in Ablaß und Grauschwitz sorgen

Für die Einwohner gehe die Erneuerung mit Verbesserungen einher, so werde die aktuelle Grenze von 45 Dezibel Lautpegel in Teilen von Querbitzsch und Ablaß mit den alten Anlagen noch erreicht. Mit den neuen soll dies nicht mehr der Fall sein, zudem sollen die neuen Anlagen – dank des technischen Fortschritts auch hier – mit Vorrichtungen ausgestattet sein, die Lärm- und Lichtemissionen verringern.

Trotzdem entspann sich im Anschluss an die Präsentation eine Grundsatzdiskussion, die bereits in der Einwohnerfragestunde begonnen hatte.

Anwohnerin beklagt permanente Belastung

„Wir leben schon lange mit diesen Windrädern, die erzeugen Geräusche, Schlagschatten und Infraschall“, berichtete eine Anwohnerin aus Ablaß. Jene wirkten sich Tag und Nacht auf den Körper aus, führten zu Schlafstörungen –„auch dort, wo man sich eigentlich ausruhen müsste“, sagte die Frau, die selbst an Krebs erkrankt gewesen sei.

Tagesmüdigkeit, Schwindel bis hin zu Depressionen seien andere Folgen. „Der einzige Schutz dagegen wäre ein ausreichender Abstand.“ Drei bis fünf Kilometer seien in anderen Ländern üblich. „Ich denke, es ist an der Zeit, dass man den Profit nicht über die Gesundheit der Menschen stellt.“

Sicherheits- und Umweltverträglichkeitsbedenken aus Reihen der AfD

„Das war sehr gute Lobbyarbeit, das muss ich zugeben“, stieg Stadtrat Ralph Olenizak (AfD) nach der Projektpräsention in die erneute Diskussion ein und führte an, was aus seiner Sicht gegen Windenergie als solche spreche.

Das führte von toten Greifvögeln, Fledermäusen und Insekten, über Mäuseplagen und Sicherheitsbedenken bis dahin, dass ausgediente Rotorblätter sich nicht recyceln ließen und vergraben werden müssten. Manches blieb Stichwort wie der Geisterstrom, der den Strompreis verteuere, manches war allzu pauschal geurteilt, so etwa, dass hinter jedem Gutachten jemand stehe, der es bezahle.

Greschner, der offensichtlich auf diese Argumente vorbereitet war, konnte entgegnen, manches zurückweisen und erklärte auch, was mit ausgedienten Rotorblättern geschehe. Olezinak und zwei seiner AfD-Mitstreiter überzeugte das nicht, sie stimmten im Anschluss gegen alle drei betreffenden Beschlüsse.

Mügeln profitiert finanziell und von mehr Nutzfläche

Konkret auf das in Mügeln geplante Vorhaben lenkte Michael Kretzschmar (SV Mügeln-Ablaß) zurück – als betroffener Bürger, aber auch als Jäger, der die Artenschutzvorbehalte entkräften konnte. Er sprach sich dafür aus, die Anzahl der Windkraftanlagen zu reduzieren, dadurch werde auch landwirtschaftliche Nutzfläche zurückgewonnen.

Positiv sei auch das Geld für die Stadt Mügeln. Statt nur von Gewerbesteuer zu profitieren, wird sie nämlich künftig 0,2 Cent pro erzeugter Kilowattstunde direkt erhalten. Für ihn sei es aber wichtig, sagte Kretzschmar, dass auch die Ausgleichszahlungen denen zugute komme, die der Windpark treffe.

„Wir leben mit den Windkraftanlagen, wir müssen davon ausgehen, die haben wir jetzt da“, sagte er. Bürgermeister Johannes Ecke stimmte dem zu: Der Windpark sei im Regionalplan bestätigt, „damit kriegen wir ihn nicht weg, er wird in irgendeiner Form weiter geführt.“

Von Manuel Niemann