Von Glossen nach Oschatz: Gemütlicher Schulstart per Zug

Glossen

Nur wenige Fenster sind in den Häusern an der Hauptstraße von Glossen kurz nach sechs Uhr morgens an diesem Tag erhellt. Entweder macht man sich in den Wohnungen dahinter startklar für die Fahrt zur Arbeit oder zur Schule. Doch nicht für jeden beginnt diese Tour mit einer Autofahrt. Stattdessen lenken vor allem Schulkinder in diesen Tagen ihre Schritte zum Bahnhof des Ortes.

„Nach dem Probebetrieb in die Ortschaft Kemmlitz im September, wird nun der Probebetrieb in den Morgenstunden bis nach Glossen erweitert. Die erweiterten Fahrten begannen am 4. November und enden am 29. November“, erklärt Denise Zwicker, Marketingmitarbeiterin bei der Döllnitzbahn. Von Glossen aus führen die Fahrten über Mügeln bis nach Oschatz.

Rangierarbeiten gegen 6.30 Uhr

Es ist kurz nach halb sieben Uhr, als der Zug in Glossen einfährt. Dienst haben diesmal Triebfahrzeugführer Ralf Lehmann und Zugführer Patrice Kötz. Bevor die ersten eingetroffenen Fahrgäste einsteigen können, muss rangiert werden.

Lange dauert das nicht, bis die ersten Schüler einsteigen können. Sie werden bis nach Oschatz zum Südbahnhof mitfahren, um zum Unterricht am Thomas-Mann-Gymnasium pünktlich zu sein. Die Zugfahrt werde auch mal genutzt, um noch mal in Hefter oder Bücher zu schauen oder Hausaufgaben zu besprechen.

Angenehme Zugfahrt bis fast zur Schule

Dann kommen die nächsten. Tessa und Lilly fahren bis nach Mügeln zum Haltepunkt am Schloss Ruhetal mit. „Um 7.20 Uhr beginnt für uns heute der Unterricht an der Goethe-Oberschule“, erklärt eines der Mädchen. Die Zugfahrt sei angenehm und in Mügeln müssten sie nicht so einen weiten Weg zu Fuß bis zur Schule zurücklegen, als wenn sie mit dem Bus fahren würden.

Klar, dass man während der Fahrt gemütlich über die verschiedensten Dinge quatschen könne. Andere Kinder sind schon eine Station früher ausgestiegen. Sie führt ihr Weg zur Grundschule Tintenklecks. Dann steuert ein Auto den Bahnhof an. Es bringt Kinder aus einem Nachbarort. Auch sie müssen nach Mügeln und Oschatz zur Schule.

Eltern sparen während der Probefahrten Zeit und Geld

Während der Probefahrten spart das den Eltern Zeit und Geld, denn sie können gleich direkt zu ihrem Arbeitsort fahren, statt wegen der Schulstandorte einen Umweg extra zu nehmen.

Patrice Kötz kommt in den Wagen. Er kontrolliert die Fahrtausweise. Probleme gibt es keine, um 6.48 Uhr kann der Zug mit neun Fahrgästen, alles Schüler, abfahren, um in Nebitzschen 6.52 Uhr anzukommen.

Nutzerzahlen entscheiden über Weiterbetrieb

Erwachsene könnten auch mitfahren, meint der Zugführer, um beispielsweise ab dem Oschatzer Hauptbahnhof einen Anschlusszug zu erreichen. In dieser Woche seien es vor allem Schüler gewesen, die das Probefahrangebot genutzt hätten.

Was nach dem 29. November wird, hängt von der Nutzungshäufigkeit ab. Die neun zugestiegenen Schüler in Glossen hätten nichts dagegen, wenn es weiter geht. Denn so entspannt zur Schule fahren, das mache Spaß, waren sich alle einig.

Von Bärbel Schumann