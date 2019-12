Von Grimma bis Mügeln: Döllnitztalchor beendet Jubiläumsjahr mit Konzertreihe

Mügeln/Grimma

„Es ist kaum zu glauben, aber das Jahr 2019 steuert mit Riesenschritten auf die Weihnachtszeit zu!“, staunt Erika Däberitz, die Vereinsvorsitzende des Döllnitztalchores Mügeln. Der blickte in diesem Jahr auf eine 50-jährige Geschichte zurück.

Zum Abschluss des Jubiläumsjahres sind die Chormitglieder bereits seit Wochen mit den Proben beschäftigt. Lieder für die Weihnachtszeit werden einstudiert, schließlich soll zu den Konzerten alles klappen.

Konzertreihe ab zweiten Advent geplant

Die Konzertreihe beginnt in diesem Jahr mit dem zweiten Advent: Am Sonntag, dem 8. Dezember, um 15 Uhr in der Kirche Hohnstädt in Grimma. Um 18 Uhr am gleichen Tag folgt ein weiteres Konzert in der Kirche von Ragewitz.

Am Sonnabend, dem 14. Dezember, singt der Chor, der 1969 als „Chor des Volksgutes Mügeln“ gegründet wurde, dann vor heimischer Kulisse. 14 Uhr in der Kirche zu Sornzig und um 17 Uhr in der St.-Johannis-Kirche Mügeln. „Mit dem Auftritt in Mügeln danken wir gleichzeitig der Stadtverwaltung für die Unterstützung, die der Chor auch im vergangenen Jahr erhalten hat“, erklärt Däberitz.

Ein weiteres Konzert findet dann am Mittwoch, dem 20. Dezember um 19 Uhr im Jagdhaus Kössern statt. Die Auftrittpläne reichen weiter bis ins neue Jahr: Für ihr Neujahrskonzert am Sonnabend, dem 11. Januar, haben sich die Chormitglieder diese Mal die Kirche in Luppa gesichert. Um 15 Uhr singen sie dort. „Das ist ein neuer Auftrittsort und wir freuen uns ganz besonders darauf“, beschreibt Däberitz.

Chöre haben Nachwuchssorgen

Nicht neu ist die enge Zusammenarbeit mit der Chorvereinigung Thümmlitzwald. Seit 1988 singen die Chöre zusammen, wechseln manchmal nur je nach Auftrittsort und der Region den Namen. Das auch, weil beide Chöre ein Problem haben: „Die Häupter sind zunehmend grau gekrönt!“, sagt Däberitz.

„In der vergangenen Zeit haben schon einige Mitglieder aus Altersgründen die Noten an den Nagel gehängt.“ Das werde künftig leider immer wieder geschehen, befürchtet sie. „Und dies bedeutet wiederum – wir benötigen dringend Nachwuchs!“

Neue Chor-Mitglieder gesucht

Der Vorstand des Chores denke dabei an sangesfreudige Vorruheständler, junge Menschen, die zur Zeit ohne Arbeit sind oder Menschen, die zu Hause allein sind. „Wir wünschen uns, dass sich das Publikum vom Gesang und der Stimmung im Konzert infizieren lässt und sich der Eine oder Andere zum Mitsingen im Chor entschließt!“, sagt sie mit Hinblick auf die Konzertreihe zum Jahresende.

Die Chorproben finden immer montags ab 19.30 Uhr statt, wöchentlich wird zwischen dem Rathaus in Mügeln und dem Jagdhaus Kössern gewechselt. Fahrdienste sind dafür eingerichtet. Die Vereinsleiterin verspricht, dass Chorneulinge schnell Anschluss und Freunde finden können: „Denn wir verstehen nicht nur gut zu singen, sondern auch fröhlich zu feiern.“

Wer bereits jetzt Interesse hat kann sich bei ihr unter der Telefonnummer 034362/31618 oder bei Bärbel Sandmann unter der 03437/ 91554 melden.

Von Manuel Niemann