Von Nandorf nach Nimmerland: Werkschüler spielen „Peter Pan“ im Weihnachtstheater

Naundorf

Von Naundorf nach Nimmerland führte am Donnerstag das diesjährige Weihnachtstheater der Freien Evangelischen Werkschule Naundorf. Die Oberschüler brachten gemeinsam mit der Theaterpädagogin Jacqueline Ziegeler-Jentzsch und Schulleiterin Heike Bollmann Peter Pan, ein witziges und kurzweiliges Stück nach der Geschichte von James Matthew Barrie auf die Bühne, bei dem auch Kulissen und Technik in Schülerhand lagen. Vormittags staunten und lachten Kinder aus Schulen und Kindertagesstätten der Region, abends zur zweiten Aufführung weitere Gäste, Sponsoren und Unterstützer. Sie erlebten unter anderem sächselnde Indianer, singende und saufende Piraten, ein Mädchen in der Rolle des großen Peter-Pan-Widersachers Kapitän Hook und zwei Feen, die jeden, aber auch wirklich jeden versuchten, mit ihrem glitzernden Schlafstaub zu versehen. Die Dialoge erlaubten sich bisweilen die ein oder andere moderne und jugendgerechte Abweichung vom Original – und das war durchaus so gewollt, da sich jeder Akteur auch mit eigenen Ideen in die Inszenierung einbringen sollte.

Zur Galerie Auf nach Nimmerland hieß es in der letzten Schulwoche in Naundorf. Die Werkschule im Ort inszenierte „Peter Pan“

Von Christian Kunze