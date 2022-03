Oschatz

Mache geile Fotos gegen Geld“. Mit diesem Slogan lockt die gebürtige Oschatzerin Anne Hufnagl allerlei Prominenz vor die Linse. Die Politikfotografin knipst hochrangige Persönlichkeiten wie Bundeskanzler Olaf Scholz, Annalena Baerbock und Joachim Gauck. Weiterhin im Portfolio: Die Chefs großer Wirtschaftsunternehmen, deutsche Schauspieler, darunter Jan Josef Liefers, oder Musiker wie Peter Maffay.

Hufnagl versteht sich als Porträtkünstlerin, eben nicht als Fotojournalistin. Die Devise der 34-Jährigen: Persönlichkeiten mit der Kamera einfangen. „Mein Ziel: Bilder machen, auf denen die Leute sie selbst und sichtbar sind.“ Das hängt freilich von der Situation und der Stimmung des Gegenüber ab und gelingt nicht immer ad hoc. Erfahrung aus 16-jähriger Selbstständigkeit kommen Hufnagl dabei zugute. „Wenn die Leute die Fassade abbauen, sind sie sie selbst. Das bilde ich ab.“ Dabei verzichtet die Fotografin auf einen Tross von Assistenzen und Visagistin. „Ich mag das Chichi nicht.“ Die Foto-Expertin konzentriert sich auf Vertrauen und Nähe. Sind deshalb Hufnagls Bilder so ausdrucksstark?

Die Porträts sind klar, nicht verspielt, leben von kräftigen Farben und moderner Kulisse – all das, was die Künstlerin augenscheinlich selbst verkörpert. Authentizität und Offenheit. Auffälliges Anziehen ist ihr Markenzeichen.

Sie habe die exponierte Position, mit ihrer Arbeit sichtbar zu sein, so die Wahlberlinerin. Damit will Hufnagl auch andere Frauen ermutigen, den Foto-Olymp zu besteigen. „Ich will zeigen, dass es geht. Die Mischung aus Glück, Arbeit und Talent können viele haben, vor allem auch Frauen“, so die gebürtige Oschatzerin, die klein anfing.

Die Ex-Schülerin des Thomas-Mann-Gymnasiums hatte schon als Jugendliche den Fotoapparat an der Frau. „Meine erste richtige Kamera hätte ich mir nie leisten können. Die hat mir mein verstorbener Opa gekauft. Ohne ihn? Keine Ahnung, ob ich das hingekriegt hätte.“ Nach dem Abitur verließ Hufnagl die Kreisstadt Oschatz. Ihre Stationen: Osnabrück, Hannover, Hamburg und nun Berlin. Sie knipst auch weltweit. Deshalb schmücken mehrmonatige Aufenthalte im Ausland ihre Vita.

Für Frauen und gegen Ost-West-Klischees

„Es hat sechs bis zu sieben Jahre gedauert, bis es gut lief“, so Hufnagl. „Ich habe nicht immer Kohle gehabt. Ich weiß, was ein Stück Butter kostet oder die Fertigmischung Spinat-Gorgonzola.“ Spinat-Luxus konnte sie sich mit Anfang 20 nur selten leisten. Die ausgebildete Werbekauffrau begann anno dazumal mit klassischer Unternehmensfotografie und im Musik-Business. „Jetzt habe ich den Luxus, dass ich Kunst machen kann“, sagt die Künstlerin, die bodenständig geblieben ist und genau weiß, dass sich harte Arbeit, gepaart mit Glück, auszahlen.

Deshalb setzt sich Hufnagl nicht nur öffentlich für Frauen in der Berufswelt ein. Die Fotografin will als langfristiges Ziel Wissen und Erfahrungen weitergeben. Die Möglichkeit fehle vielen jungen Leuten. Online-Kurse seien teuer. „Ich hätte mich früher gefreut, wenn es sowas gegeben hätte.“ Der positive Nebeneffekt: „Das tut einem selber gut.“ Profitieren können derweil Interessierte von Hufnagls Wissen bei dem von Gabor Steingart gegründeten Medienunternehmen „MediaPioneer“. Auf dem ersten Medienschiff der Welt „The Pioneer One“ schippert auch Hufnagl auf der schwimmenden Journalismus-Bühne über die Spree. Sie prägt mit ihren Werken nicht nur die Bildsprache von „The Pioneer“, sondern gewährt auch einen Blick hinter die Kulissen ihrer Arbeit.

Mehr Kunst – fürs Aufsehen

Die 34-Jährige nutzt zudem ihre Reichweite, um mit Ost-West-Klischees aufzuräumen. „Wir sind qua Zufall in den Osten geboren. Unsere Ostkindheit hat sich nicht wesentlich von der im Westen unterschieden.“ Weshalb Differenzen wie soziokulturelle Einstellungen und Verhaltensweisen für Hufnagl kein Thema waren. „Als es mit der AfD losging und die Partei Erfolge im Osten feierte, ging das ‚Ossi-Bashing’ los.“ Dagegen wehrt sich die Sächsin. „In der Gesellschaft und den Medien funktioniert die Spaltung. Das ‚Ossi-Bashing’ klickt gut. Das Thema wird so oder so bespielt.“ Kritisch betrachtet Hufnagl zudem die Kids und Jugendlichen im Jetzt – mit den Möglichkeiten im World Wide Web oder den sozialen Medien. „In jeder Comedy-Show wird ein Bayer und Ossi nachgemacht. Die Kinder wachsen mit diesen Stereotypen auf. Dadurch werden wir die Klischees nicht los. Wir verschlimmern sie und setzten sie fort.“

Wo fühlt sich Hufnagl ob ihrer vielen Reiserei zuhause? Im Osten oder im Westen? „Zuhause lebt immer von den Menschen.“ Hufnagl besucht häufig ihre Geburtsstadt. Vater und Oma sind noch ansässig, ihre Mutter ist nach Bayern gezogen. Ihre Heimatstadt bezeichnet sie als „schnuckeliges Städtchen“. In der Hauptstadt hingegen werkelt Hufnagl an ihrem neuen Atelier.

Nebst der Fotografie bietet sie strategische Beratung für visuelle Kommunikation an. Das Coaching für Unternehmen und in der Politik habe vor allem während der Corona-Zeit geboomt. „Körpersprache Perspektiven, Kleidung, da fällt alles rein. Es ist eben nicht egal, wie du im TV beim Interview oder einer Pressekonferenz wirkst.“ Während der vergangenen Monate hat Hufnagl im Wahlkampf und für Industrie-Aufträge gearbeitet. „Ich habe mein Künstlerding ein Stück weit zurückgefahren. Ich will wieder mehr Kunst machen und für Aufsehen sorgen – mit ungewöhnlichen und nahen Porträts von Leuten.“

