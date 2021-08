Vom Oschatzer Land in (fast) alle Regionen der Welt – etliche junge Menschen aus dem südlichen Teil des Landkreises Nordsachsen haben ihre Heimat verlassen, um woanders zu leben. In loser Folge stellen wir einige dieser Auswanderinnen und Auswanderer vor. Diesmal Karin Schiller aus Oschatz, die jetzt in Schottland lebt.