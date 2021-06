Mit Anfang 20 zog Madlen Zimmer von Calbitz nach Ste Maxime. Es war damals eine spontane Entscheidung – mittlerweile lebt Zimmer bereits seit 17 Jahren in Südfrankreich. Heute sagt sie: „Ich kann mir eigentlich nicht mehr vorstellen, zurück nach Deutschland zu ziehen.“

Madlen Zimmer aus Calbitz hat in Ste Maxime ihre neue Heimat gefunden. An der Küste Südfrankreichs lebt die 37-Jährige mit ihrem Lebensgefährten Martin Laugisch und ihrem Sohn in dem Ferienort. Quelle: Foto: Madlen Zimmer