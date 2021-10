Von Saus und Braus zum Krankenhaus: Schloss Hubertusburg feiert Jubiläum

Wermsdorf

Das Wermsdorfer Wahrzeichen hat Jubiläum: am 3. November 1721, vor nunmehr 300 Jahren, erteilte August der Starke den Baubefehl für ein neues Jagdschloss für seinen Sohn, den Prinzen Friedrich August II. und späteren König August III. von Polen. Zum Jahrestag empfängt das größte europäische Barockschloss einen königlichen Gast.

Turbulente Geschichte prägt die Region

Obwohl die Hubertusburg als Jagdschloss erbaut worden war, nutzte der Sohn des sächsischen Kurfürsten es als solches nicht lang. „Stattdessen ließ König August III. es zu einer Sommerresidenz umbauen“, erklärt der Wermsdorfer Heimatkundler Eckart Säuberlich. Dieser Umbau wurde 1952 abgeschlossen. „Und dann kam der Siebenjährige Krieg.“ So wurde das Schloss nur wenige Jahre nach Fertigstellung von den Preußen geplündert und zerstört. Damit ging ein Großteil des Prunks verloren; lediglich die Rokoko-Schlosskapelle bleibt aus dieser Zeit bis heute erhalten.

1763 endete der Krieg schließlich mit der Unterzeichnung des Friedensvertrags auf dem Wermsdorfer Schloss. Durch den sogenannten „Frieden von Hubertusburg“ wird dem barocken Bauwerk auch überregional eine große Bedeutung zuteil. Nach dem Krieg wurde aus dem Jagdschloss zunächst eine Steingutfabrik, dann unter anderem ein Getreidelager, eine Ausbildungsstätte, ein Gefängnis, eine Krankenanstalt und nicht zuletzt ein Krankenhaus.

„Mit der Hubertusburg wurde Wermsdorf von einem kleinen Dorf zu einem der bedeutendsten Orte in der Region“, berichtet Säuberlich. „Die verschiedenen Nutzungen des Schlosses kurbelten die wirtschaftliche Entwicklung von Wermsdorf an. Mit der Errichtung der Institutionen kamen Handwerker, Gewerbetreibende und viele Menschen mehr nach Wermsdorf und siedelten sich an.“ Säuberlich, der sich als Geschichtsliebhaber intensiv mit der Vergangenheit von Wermsdorf und damit auch dem Schloss beschäftigt, ist aus Dresden in den sächsischen Erholungsort gezogen. Durch die Geschichte und Architektur des Schlosses Hubertusburg, die den bekannten Sehenswürdigkeiten der Landeshauptstadt stark ähnelt, fühlt er sich hier sehr mit seiner Heimat verbunden.

Schloss ist Schauplatz für Kunst und Kultur

Heute ist das Wahrzeichen ein beliebtes Ausflugsziel. „Da es über mehrere Jahrzehnte als Klinik genutzt wurde, war das Schloss lange Zeit auch dafür bekannt. In der Zwischenzeit hat sich aber viel getan, zum Beispiel gibt es viele Veranstaltungen und Ausstellungen. Deswegen wird die Hubertusburg zunehmend auch wieder mehr als Jagdschloss bekannt“, so Martina-Elvira Lotzmann vom Freundeskreis Schloss Hubertusburg.

Heute diene das Schloss nicht nur als Eventlocation, sondern auch als Schaudepot der staatlichen Kunstsammlungen Dresden. Aktuell kann dort noch bis zum 7. November die Ausstellung „Meine Hubertusburg. Erzählungen und Visionen“ besucht werden. In dem gemeinsamen Projekt mit der Gemeinde Wermsdorf erzählen Bürgerinnen und Bürger von ihren persönlichen Geschichten und Assoziationen mit der Hubertusburg. Für Interessierte gibt es außerdem eine Ausstellung zur Baugeschichte des Schlosses.

Ihr täglicher Newsletter aus Oschatz Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Oschatz direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Hoher Besuch von August dem Starken

Anlässlich des 300. Jahrestags des Baubefehls kommt August der Starke höchstpersönlich im Schloss vorbei. Der Dresdner Rainer Müller ist für seine Auftritte als sächsischer Kurfürst schon bekannt. Mit seiner Darstellung gibt er Besucherinnen und Besuchern am 3. November die Möglichkeit, den König und das Schloss näher kennenzulernen.

Das kleine Schauspiel beginnt 18 Uhr im Ovalsaal des Schlosses. Die Veranstaltung ist kostenlos, jedoch werden Gäste gebeten, sich zuvor anzumelden. Dafür können sich Interessierte via E-Mail an koenigliche.jagdresidenz@gmail.com, telefonisch unter 0157 77167914, oder vor Ort im Schloss beim Info- und Verkaufsstand mit dem Freundeskreis Schloss Hubertusburg in Verbindung setzen.

Von Fabienne Küchler