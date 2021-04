Mügeln

Von einem Coronakrisenjahr direkt ins nächste: Anders als sonst, zog der Heimatverein Mogelin am Mittwochabend nicht zum Jahresauftakt, sondern wegen der anhaltenden Pandemie erst jetzt Bilanz.

Die fiel weit weniger verheerend aus als bei anderen Vereinen: Im 16. Jahr seines Bestehens konnten sich die 36 Vereinsmitglieder trotz Kontaktbeschränkungen doch regelmäßig treffen.

Freizeittipps für Leipzig und die Region Jetzt anmelden und jeden Donnerstag Empfehlungen für Ausflüge, Radtouren, Restaurants und mehr erhalten. Kostenlos und direkt ins E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von zehn geplanten Versammlungen mussten lediglich drei abgesagt werden. Manche Veranstaltungen wie das Weihnachtsbaumverbrennen oder das Kirschkernweitspucken blieben zwar nur Interna, aber am Ende musste doch relativ wenig komplett gestrichen werden.

Drei Wanderungen konnten trotz der Beschränkungen durchgeführt werden, hinzu kam noch inoffiziell die Frühjahrswanderung, die vorbereitet worden war, und Teilnehmer auf eigene Verantwortung antreten konnten.

266 Hefte lassen Vereinskasse klingeln

„Am Tag des offenen Denkmals war ganz schön Betrieb“, beschrieb der Vereinsvorsitzende Andreas Lobe. Zeitgleich eröffneten im Herbst die Dauerausstellung zu 150 Jahren Industriegeschichte in Mügeln, wurden Führungen zur Orgel der Stadtkirche St. Johannis wie auch am Bahnhof angeboten.

Lesen Sie auch:

Weiterhin konnte 2020 mit einem Vortrag von Jan Seelig auch das nächste Heft der Schriftenreihe des Vereins zu „Vorfällen bei der Mügelner Schmalspurbahn“ vorgestellt werden.

Und kurz vor dem Weihnachtsgeschäft Heft 15: „Die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Mügeln: Vom Ledereimer zum Löschfahrzeug“, das Harald Naake und Werner Pilz gemeinsam mit Kerstin Roßburger für den Heimatverein zusammengestellt hatten.

Weitere Hefte zur Mügelner Zeit- und Sportgeschichte geplant

Die „Kleine Mügelner Schriften- und Mitteilungsreihe“ sorgte allerdings nicht nur für Druckkosten, sondern auch neben Spenden und Fördergeldern dafür, dass sich die Kassenlage des Vereins als solide darstellt – trotz ausgefallener Veranstaltungen und obwohl kein Besucher im letzten Jahr die Ausstellung historischer Landwirtschaftsgeräte in Kiebietz sehen konnte.

266 Hefte wurden im letzten Jahr verkauft, Vorbereitungen zu weiteren Heften liefen bereits, so werde die Feuerwehrgeschichte fortgesetzt. Andere werden sich den K-Wagen- und Radrennen in der Region widmen, auch ein Band zum Zeitgeschehen von 1933 bis 1939 sei in Planung.

Lesen Sie auch:

Prächtiger Nachwuchs bei den Störchen

Auch das Storchenjahr sei mit vier Jungstörchen, sagte Lobe, wieder erfolgreich gewesen. Mit Hilfe der Freiwilligen Feuerwehr Oschatz konnten diese beringt und zugleich die Werksuhr der Alten Varia gebogen werden.

„Schlecht war natürlich, dass durch einen Überspannungsschlag unsere Sendeanlage für einen Zeitraum ausgefallen war.“ Der Schaden am Storchen-TV ist inzwischen behoben worden. Spenden von 455 Euro halfen, das kaputte Kamerasystem zu tauschen, wenn auch nicht zu decken. „Wir nagen jetzt nicht am Hungertuch“, aber mit solchen Kosten sei immer wieder zu rechnen, hielt Lobe fest.

Lesen Sie auch:

Hoch hinauf: Mügelner Heimatverein bereitet Rückkehr der Störche vor

Er verwies auch auf die Vorstandswahlen im nächsten Jahr und stellte seinen Posten in Aussicht: „Es wäre schön, wenn hier auch einmal ein anderer Wind in den Verein hinein weht – es sind nun schon fast 20 Jahre, die ich hier vorstehe und es schleifen sich manchmal Wege ein.“

Selbst wenn sich kein Nachfolger finde, bat er, gesundheitsbedingt und aufgrund mehrerer Verpflichtungen Aufgaben teilen zu können.

Die Pandemie und wir Der neue Alltag mit Corona: Wir ordnen die Nachrichten der Woche, erklären die Wissenschaft und geben Tipps für das Leben in der Krise – jeden Donnerstag. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bahndammwanderung ist noch vakant

Von der fernen Zukunft führte das wieder in die Gegenwart: Die Vereinsinternetseite sei überarbeitet, „und es gibt auch Feedback, dass das sehr gut angenommen wird.“ Aktuell informiert die, dass es noch fraglich ist, ob und wie die traditionell am 1. Mai geplante Bahndammwanderung des Vereins stattfinden könne.

Es sei möglich, dass kurzfristig wieder strengere Kontaktverbote eintreten, sagte Lobe. Ob das Wandern in einer Gruppe in knapp zwei Wochen möglich sein wird oder die Wanderung wie 2020 in den Herbst verlegt werden müsse, soll bis Anfang nächster Woche klar sein.

Von Manuel Niemann