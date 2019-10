Von stolzen Fischern und Hungerpeitschenjüngern

Wermsdorf/Königswartha

Das Wermsdorfer Horstseefischen wird in diesem Jahr zum 50. Mal gefeiert. Anlass genug, auf das Volksfest zurückzuschauen. Erinnerungen dazu haben uns auch aus Königswartha erreicht: Dort lebt Konrad Anders, der 1972 zur Binnenfischerei nach Wermsdorf kam und hier Ausbilder war.

Bereits als Kind sei er mit seinem Vater jedes Jahr zum Abfischen gegangen. „Deshalb stand für mich schon als Zwölfjährigen fest, dass ich einmal Fischer werden möchte“, erzählt Konrad Anders. Als Ausbilder in Wermsdorf brachte er später anderen jungen Menschen die Fertigkeiten und Kenntnisse seines Berufes bei. Etwa 20 Lehrlinge starteten jeweils in die Ausbildung. Und jedes Jahr holte Anders „die Neuen“ aus dem Lehrlingswohnheim am Lindigt zu einem Fußmarsch um den Horstsee ab. „Wir sind rüber gelaufen zur Netzwerkstatt und haben uns erst einmal gemeinsam die Teichwirtschaft angesehen“, beschreibt er. Die Netzwerkstatt musste jeder während seiner Lehre durchlaufen. „Die Jungs mussten in der Lage sein, Netze zu flicken und lernten natürlich auch, Netzkäfige oder Kescher zu bauen.“

Wermsdorfer Fischer bei einer Kulturveranstaltung: Konrad Anders mit Peter Köhler, Wilhelm Ufermann, Jürgen Hähnel, Hartmut Hentsch und Peter Träger (v.l.). Quelle: Konrad Anders

Manchmal hätten sich Jugendliche zur Fischer-Ausbildung entschieden, die das schon aus ihren Familien kannten – da waren die Väter ebenfalls Fischer oder bewirtschafteten einen Teich. Oftmals habe es dazu aber kaum Berührungspunkte gegeben. „Viele sind dann durch das Angeln zur Fischerei gekommen“, weiß Konrad Anders. Wobei: Angler und Fischer – das war ein stetes Feld für freundschaftliche Frotzeleien. „Angler waren für Fischer wie die Wasserpest“, scherzt er, „manchmal haben wir sie auch Hungerpeitschenjünger genannt.“

Mitunter wurden auch mal vom Ausbilder verlangt zu zeigen, dass er das, was er von den Lehrlingen erwartet, auch selbst beherrscht – Konrad Anders beim Umgang mit dem Netz. Quelle: Konrad Anders

Obwohl der Beruf schlecht bezahlt gewesen sei, habe es immer viele Interessenten gegeben. „Mir fällt auch niemand ein, der die Lehre abgebrochen hätte. Wer mit Leib und Seele Fischer war, hatte seinen Stolz.“ Deshalb seien viele auch bereitwillig beim Horstseeabfischen im Einsatz gewesen. „Seine Arbeit vor den ganzen Zuschauern zeigen zu können, war etwas Besonderes“, sagt Konrad Anders. Als er 1972 das erste Mal bei dem Volksfest am Horstsee war, sei er schwer beeindruckt gewesen. „ Wermsdorf war mit dieser Veranstaltung sicher Vorreiter – auch was die Größe betrifft: Da kamen Menschenmassen und Hunderte von Autos, für die die LPG extra ein Feld zum Parken freigegeben hatte. Das kannte ich von anderen Betrieben nicht.“

1979 ging Konrad Anders zurück nach Königswartha und arbeitete fortan als Fachlehrer an der Fischereischule, wo jedes Jahr 90 Lehrlinge neu hinzukamen. Nach 1990 stieg er in den Vertrieb von Fischfutter ein, bevor er sich noch einmal auf die Schulbank setzte und in seiner Heimat bis zur Rente das Bauamt leitete.

Das Horstseefischen in Wermsdorf findet vom 11. bis 13. Oktober statt.

Von Jana Brechlin