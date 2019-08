Collm

Reichlich ein Jahr lang standen drei Türme auf dem Collm: Neben dem Albertturm reckte sich der 1961 eingeweihte Funkturm und sein Nachfolger, der vor 15 Jahren montierte Funkmast über die Baumwipfel auf dem Gipfelplateau.

Zur Galerie 2004 wurde auf dem Collm ein Mast als Nachfolger für den Funkturm errichtet.

Im April 2002 war erstmals vom Aus für den markanten 84 Meter hohen Turm zu hören. Die DeTeImmobilien hatte zu diesem Zeitpunkt bei der Gemeinde Wermsdorf eine Bauvoranfrage für einen 110 Meter hohen Mast gestellt. Als Perspektive für den Turm brachte der damalige Bürgermeister Bernd-Dieter Lehmann den Abriss oder eine touristische Vermarktung ins Gespräch. Die OAZ veröffentlichte damals eine Fotomontage mit drei Türmen. Im Nachhinein betrachtet fiel der Neubau dort eine Nummer zu dick aus. Dichter dran am tatsächlichen Erscheinungsbild waren jene Grafiker, die das neue Logo für den staatlich anerkannten Erholungsort Wermsdorf entwarfen. Es wurde bei der offiziellen Vergabe des Prädikates Anfang April 2004 vorgestellt.

Tatsächlich haben die Betonsegmente des neuen Masten am Fuß einen Durchmesser von vier Metern. Der oberste der 24 Ringe in 60 Metern Höhe misst nur noch einen 2,5 Meter. Die Montage der Betonelemente begann, nachdem das Fundament ausgehärtet war, am 25. Juni 2004. Bereits am 8. Juli konnte der Gittermast aufgesetzt werden.

Bürgerforum fordert Abrissstopp

Danach hatte der alte Turm, für den vor 60 Jahren der Grundstein gelegt wurde, noch nicht ausgedient. Zunächst war das Betriebsgebäude am Boden zu sanieren. Außerdem mussten die Betreiber der Funkanlagen noch ihre Technik installieren.

Vertreter des Bürgerforums Oschatz forderten einen Abrissstopp und die öffentliche Nutzung des alten Turmes. Sowohl von gastronomischer als auch von musealer Nutzung war die Rede. Allerdings wurde nicht klar, wer die Kosten für die notwendigen Sanierungs- und Umbauarbeiten tragen würde.

2005 fiel der Funkmast des alten Turms

Tatsächlich begann der Abriss erst Anfang März 2005, ohne dass davon zunächst viel zu sehen gewesen wäre. Wochenlang war man mit der Entkernung des Bauwerkes beschäftigt. Am 25. April 2005 fiel dann der Funkmast des alten Turmes. Bis der Betonschaft abgetragen war, vergingen zirka vier Monate. Es fielen rund 2500 Tonnen Bauschutt an.

Von Axel Kaminski