Vor 30 Jahren erste freie Kommunalwahl in Oschatz: Zwei Urgesteine ziehen Bilanz

Genau 101 Frauen und Männer saßen in den 30 Jahren seit der ersten freien Kommunalwahl in Oschatz am 6. Mai 1990 im Stadtrat. Oberbürgermeister Andreas Kretschmar (parteilos) wollte die Lokalpolitiker am Dienstagabend einladen und mit ihnen das Glas auf die vergangenen drei Jahrzehnte heben. Doch wegen Corona fiel diese Feier ins Wasser. Stellvertretend für die 101 Frauen und Männer hat sich die OAZ mit den Urgesteinen Peter Streubel ( Linkspartei, 78 Jahre alt) und Dietmar Schurig ( CDU, 73 Jahre alt) unterhalten. Beide saßen im ersten freien Stadtrat 1990 und sind noch heute in diesem Gremium tätig.

Eine Sitzung des Stadtrates Oschatz. Quelle: Günther Hunger

Der Lehrer Peter Streubel war zur Wahl 1990 Mitglied der PDS. „Und ich war bis 1992 der letzte sozialistische Schuldirektor in Oschatz an der Pestalozzi-Oberschule“, sagt Streubel. Der erste frei gewählte Stadtrat konstituierte sich nach der Wahl 1990 in der Berufsschule. „Da gab es schon einige Seltsamkeiten“, erinnert sich der Rentner. So habe es Forderungen gegeben, das Wohngebiet Oschatz-West mit seinen Plattenbauten abzureißen. Der Fliegerhorst sollte genutzt werden, um Migranten unterzubringen. Und die Rudolf-Breitscheid-Straße sollte in Bismarckstraße zurück benannt werden. Diese „Seltsamkeiten“ konnten verhindert werden – auch mit der Stimme von Peter Streubel.

Das Geld reichte nie

Und rückblickend auf die 30 Jahre sagt der 78-Jährige heute: „Es hat sich vieles verändert.“ Positiv bewertet er die Stadtsanierung und die Investitionen in Kindereinrichtungen. „Und ich konnte im Stadtrat mit anderen das Soziale in den Mittelpunkt stellen, aber das Geld reichte nie dafür.“ Für seine sozialen Forderungen musste sich Streubel auch mal Beschimpfungen als Populist oder Betonkopf gefallen lassen – was ihn noch heute ärgert.

Ungeheuer starke Macht für Verwaltungen

Hat sich der Gestaltungsspielraum für die Stadträte in den vergangenen 30 Jahren verändert? „Die Verwaltungen vom Land bis zur Kommune runter haben eine ungeheuer starke Macht erhalten. Das macht es nicht einfach für Stadträte, etwas eigenes einzubringen.“ Die Arbeit im Stadtrat habe er rückblickend sowohl als Freude als auch als Last empfunden.

Mit den Linken abgestimmt

Der Bauingenieur Dietmar Schurig kandidierte bei der Kommunalwahl 1990 für die CDU. „Ich wollte neben meiner unternehmerischen Tätigkeit etwas für die Stadt Oschatz tun – meine Geburts- und Heimatstadt“, nennt er seine Motivation. Die Menschen habe er wieder zusammenbringen wollen, unabhängig von ihren politischen Ansichten. „Es gab Zeiten, da habe ich mit den Linken gemeinsam abgestimmt.“

Anfangs kreativeres und aktiveres Einbringen

Wie war die Situation in der Anfangszeit des Stadtrates? „In den ersten zehn Jahren konnte man sich noch kreativer und aktiver einbringen – mit eigenen Beschlüssen. Da waren wir noch etwas freier.“ Heute würden die Stadträte Beschlussvorlagen von der Verwaltung erhalten, die zwar in den Ausschüssen diskutiert würden. „Es ist aber schwer, eigene Beschlüsse durchzubringen, weil immer die Frage nach der Finanzierung steht.“

Als Erfolge zählt Schurig die Sanierung der Innenstadt, der Kindereinrichtungen und Schulen, die Erschließung des Stadtteils Fliegerhorst, das Erlebnisbad Platsch oder die Landesgartenschau 2006 auf. „Da ist viel geschehen.“

Große Plaza zu kostenaufwendig

Nicht so gut gelaufen sei zum Beispiel der Neubau der Stadthalle. Da habe zwar noch einiges korrigiert werden können – aber nicht alles: „Die große Plaza ist kostenaufwendiger, umbauter Raum und bringt gar nichts.“ Und dann das Platsch-Bad. „Das hätte unternehmerisch geführt werden müssen.“

Rückblickend auf die drei Jahrzehnte im Stadtrat sagt Schurig: „Ich habe das immer gerne getan. Und es macht mir immer noch Spaß.“

Von Frank Hörügel