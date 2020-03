Vor Abriss in Oschatz-West: Traurige Mieter in Plattenbauten

Oschatz

Wenn Claudia Schilling aus dem Fenster ihres Schlafzimmers im Wohnblock Clara-Zetkin-Straße 10-22 schaut, blickt sie auf eine große grüne Fläche. Bis vor ein paar Jahren verstellten noch vier Wohnblöcke die Sicht. Die Wohnblöcke wurden mittlerweile abgerissen. Dieses Schicksal steht nun auch dem unsanierten Plattenbau bevor, in dem Claudia Schilling seit 27 Jahren wohnt. „Das ist schon traurig. Ich habe hier meine Kindheit verbracht“, sagt die 37-Jährige, die zusammen mit ihrem fünf Jahre alten Sohn Finley in einer Drei-Raum-Wohnung lebt.

Diese beiden Plattenbauten in Oschatz-West werden abgerissen: Wohnblock Am Langen Rain 10-10c (l.) und Wohnblock Clara-Zetkin-Straße 10-22 (r.) Quelle: Frank Hörügel

Genau unter Claudia Schilling wohnt ihr Vater Peter Schilling. Das ist praktisch. Wenn der Vater mit seiner Tochter sprechen will, klopft er einfach von unten an ihren Balkon. „Eigentlich wollte ich gar nicht mehr weg. Einen alten Baum verpflanzt man nicht“, sagt der 67 Jahre alte Rentner. Mittlerweile hat er sich an den Gedanken gewöhnt, noch einmal verpflanzt zu werden. Für September ist der Umzug geplant. Claudia Schilling mit Sohn Finley und Peter Schilling wollen in Oschatz-West bleiben – in benachbarten Wohnungen in einem der Plattenbauten, die nicht auf der Abrissliste stehen.

700 Wohnungen sollen abgerissen werden

„In den nächsten zehn Jahren sollen 700 Wohnungen zurück gebaut werden“, sagt der Oschatzer Bauamtsleiter Michael Voigt. Leitfaden dafür ist das Integrierte Stadtentwicklungskonzept 2018 (Insek). Die Stadt will mit Abriss auf die sinkende Bevölkerungszahl reagieren, um den Wohnungsleerstand in Grenzen zu halten. Die Bevölkerungsprognose im Insek geht davon aus, dass die Zahl der Oschatzer Einwohner bis zum Jahr 2030 auf 12 954 (günstige Prognose) oder bis zu 12 324 (ungünstige Prognose) sinken wird. Zum Vergleich: Laut Landesamt für Statistik zählte Oschatz Ende Juli des vergangenen Jahres noch 14 174 Einwohner.

Mietern werden andere Wohnungen angeboten

Den Anfang macht die Oschatzer Wohnstätten GmbH mit den Plattenbauten Clara-Zetkin-Straße 10-22 und Am Langen Rain 10-10c, die beide Ende der 80er Jahre fertig gestellt wurden. Laut Wohnstätten-Geschäftsführer Marc Etzold sind derzeit noch 45 der insgesamt 115 Wohnungen in beiden Blöcken belegt. Den verbliebenen Mietern werden andere Wohnungen aus dem Bestand der Wohnstätten GmbH angeboten, und sie bekommen finanzielle Hilfe für den Umzug. Bis Ende dieses Jahres sollen die beiden Plattenbauten leer gezogen sein. In den beiden Folgejahren steht dann der Abriss auf dem Programm.

Uwe Kürsten vor dem Balkon seiner Wohnung in der Clara-Zetkin-Straße. Quelle: Frank Hörügel

Uwe Kürsten zog 1989 als einer der ersten Mieter zusammen mit seiner Mutter in die Wohnung im Erdgeschoss der Clara-Zetkin-Straße 10-22. Der 54-Jährige hat sich damit abgefunden, dass es seinen Wohnblock bald nicht mehr geben wird. „Raus muss ich so und so“, sagt Kürsten. Deshalb schaut er sich schon nach einer neuen Bleibe um. „Eine Zwei-Raum-Wohnung in der Wilhelm-Pieck-Straße oder der Karl-Liebknecht-Straße wäre schön.“

Nachnutzung eventuell mit Einfamilienhäusern

Wie es nach dem Abriss der Plattenbauten weiter geht, steht noch nicht hundertprozentig fest. Im Stadtentwicklungskonzept ist von „Nachnutzung von innenstadtnahen Brach- und Freiflächen (aus Rückbau) zur Schaffung neuer Wohnbauflächen (Wohneigentum)“ die Rede. Im Klartext: Wo heute noch die beiden Wohnblöcke stehen, könnten eines Tages Einfamilienhäuser gebaut werden.

