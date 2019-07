Wegen Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und wegen Diebstahls wird nun gegen eine 36 Jahre alte Frau ermittelt, die in der Nacht zum Montag in Oschatz von der Polizei gestoppt wurde. Das Fahrrad, mit dem die Frau unterwegs war, war gestohlen, so die Polizei. Und das war nicht das einzige, was den Beamten auffiel...