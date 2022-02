Vorboten des Frühjahrs machen auch in Oschatz Lust auf mehr

Oschatz

Am Wochenende präsentierte sich das Wetter anno 2022 erstmals von seiner schönsten Seite. Menschenmassen strömten ins Freie, um erste Sonnenstrahlen zu erhaschen. Auch die Natur erwachte aus dem Winterschlaf. Blütenteppiche von Krokussen und Schneeglöckchen säumten brachliegende Wegesränder und tupften ein zartes Violett und Weiß ins winterliche Grau. Die Vorboten des Frühlings kündigen das nahende Frühjahr an.

Die Sonne verwöhnt auch noch dieser Tage die Oschatzer und Oschatzerinnen mit sechs Sonnenstunden täglich, zaubert winterblassen Antlitzen Wärme und Freude ins Gesicht.

Je schöner das Wetter, desto schöner die Stimmung

„Von Frühling können wir noch nicht sprechen. Aber es wird Zeit, dass die Sonne rauskommt. Je schöner das Wetter, desto besser ist die Stimmung“, sagt Thomas, der auf dem hiesigen Wochenmarkt frisch zubereitete Suppen aus seiner „Futterkanone“ feilbietet.

Ältere Herrschaften tummeln sich nicht nur zwischen den Imbisswagen, um ihre wöchentlichen Besorgungen zu erledigen. Das Wetter lädt derweil zum Schnack unter blauem Himmel ein.

Schlagermusik, die über den Neumarkt hallt, passt in diesen etwas verschlafen wirkenden Vormittag. Eine Verkäuferin erzählt, dass trotz des Wetters die Kundschaft noch verhalten sei. „In circa vier Wochen, wenn der Frühling und mildere Temperaturen kommen, dann erscheinen die Kunden zahlreicher.“ Klar sei jedoch, dass jeder das Wetter nutze. Uwe Möbius hat sein Drahtesel dabei. Schon am Wochenende drehte er eine größere Runde auf seinem Rad. „Bei dem Wetter kannst Du nicht den ganzen Tag in der Bude bleiben“, findet der Oschatzer und sagt voraus, dass es im März noch mal ordentlich kalt werden soll.

Kleingärtner warten noch etwas ab

Jenes Wetter warten die Parzellenbesitzer einer hiesigen Gartensparte wohl noch ab. Der Kleingartenverein am Eulensteg liegt noch schlaftrunken und nahezu verlassen auf der Erhebung über dem Rosensee. Eine einsam vom Wind getragene Schaukel und die gepflegten Anlagen lassen Betriebsamkeit, keine gegenwärtige Ruhe erahnen. Der Geruch eines bewährten Gartenhelfers verrät, dass in einem Schrebergarten fleißig gearbeitet wird. Hier sind die Hartgesottenen am Werk, denn fließend Wasser gibt es erst im April. Die älteren Herrschaften nutzen den freien Tag, um den frisch angelieferten Rindenmulch in ihrem Kleingarten zu verteilen.

Lebhafter wird es in Richtung Stadtpark. Auf der komplett mit buntem Graffiti besprühten Anlage des Skateparks verweilen Eltern mit ihren Kindern. Deren Schützlinge heizen – eingepackt mit Helm und Schützern – über den Parcours. Auch im Familienpark nutzen große und kleine Besucher die Winterferien fürs gemeinsame Erleben. So neigt sich die kalte und dunkle Jahreszeit dem Ende. Das schöne Wetter ist nur eine Momentaufnahme. Ab Donnerstag soll ein Unwetter über Oschatz und die Region wüten und verbreitet schwere Sturmböen mit sich bringen.

Von Stephanie Riedel