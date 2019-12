Wermsdorf

Bei einem Unfall wurden am Donnerstagmittag in Wermsdorf eine 86-jährige Skoda-Fahrerin und ein 82-jähriger VW-Fahrer schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, wollte der 82-Jährige von der Straße Am Fasanenholz nach links auf die Oschatzer Straße abbiegen. Dabei habe er offenbar den vorfahrtsberechtigten Skoda auf der Oschatzer Straße übersehen.

Von lvz