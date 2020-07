Mügeln

Bei einem Unfall verletzten sich am frühen Donnerstagmorgen an der Umgehungsstraße S 31 bei Schweta zwei Menschen schwer.

Nach Angaben der Polizei missachtete die Fahrerin eines VW Transporters gegen 6.45 Uhr die Vorfahrt an der Auffahrt von der Zeichaer Straße zwischen Schweta und Hohenwussen auf die S 31.

Der Transporter der 34-Jährigen kollidierte mit einem Opel Meriva eines 63-Jährigen. Dessen Wagen kam nach dem Zusammenstoß auf dem Dach zum Stehen und musste abgeschleppt werden.

Beide Fahrer verletzten sich bei dem Unfall schwer und wurden laut Polizeidirektion Leipzig beide zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Der entstandene Sachschaden wird bei dem Opel auf 7000 Euro geschätzt, am Transporter, so die Polizei, sei ein Schaden von 1000 Euro entstanden. Die Ermittlungen dauern an.

Von OAZ