Vorfreude auf Corona-Lockerung in Oschatz? Das sagen die Händler

„Die Corona-Krise hätten wir als Mitarbeiter der Oschatzer Freizeitstätten definitiv nicht gebraucht“, so brachte es die Geschäftsführerin der Oschatzer Freizeitstätten Uta Moritz kürzlich im Interview mit der LVZ auf den Punkt. Sie spricht damit vielen Oschatzer Unternehmern, Gewerbetreibenden und Einwohnern aus dem Herzen. Eigentlich sollten bereits seit vergangenem Montag umfangreiche Corona-Erleichterungen in Kraft treten, die Masken- und Testpflicht weitestgehend wegfallen. Doch Sachsen will auf Grund der noch hohen Infektionsraten die Übergangsfrist ausreizen. Ob es nach dem 2. April dann Lockerungen gibt, ist derzeit wieder offen. Die LVZ hörte sich dennoch schon einmal bei Händlern und Kunden in Oschatz um, was sie von möglichen Coronalockerungen halten.

„So schnell hänge ich das Schild nicht ab“

Simone Perlich ist Meisterin im Raumausstatterhandwerk und betreibt ein Geschäft in der Lutherstraße, in dem sie ihren Kunden beispielsweise Gardinen oder Tapeten präsentiert, sie berät und übernimmt auch die Ausstattung mit diesen Gegenständen in den Wohnungen der Kunden. Das geplante Abschaffen der Maskenpflicht im Einzelhandel in Sachsen ab dem 2. April sieht sie skeptisch. „Weil ich zu nah im Kundenkontakt stehe. Ich versuche, das Risiko so gering wie möglich zu halten. Und ich meine, dass die Maske das kleinste Übel ist“, begründet die 57-Jährige ihre Haltung. Noch sei es wegen der kühlen Temperaturen nicht möglich, den ganzen Tag die Ladentür aufstehen zu lassen und so für frische Luft zu sorgen. In ihrem Unternehmen sollen die Mitarbeiter auch nach dem 2. April Masken tragen. Für Simone Perlich steht fest: „So schnell hänge ich das Schild nicht ab.“ Das Schild, auf dem die Kunden aufgefordert werden, beim Betreten des Geschäftes eine Maske aufzusetzen.

Maskenpflicht im Bus bleibt bestehen

Keine Veränderung wird es durch die Lockerung der Regeln auch für die Fahrgäste der Nordsachsen Mobil (Nomo/ehemals OVH) geben. „Die Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske beim Benutzen unserer Busse bleibt bestehen“, erläutert Geschäftsführer Holger Klemens. Man werde auch die Einhausungen am Fahrersitz – manche nennen sie Spuckschutz – dort belassen. Sie sei in den vergangenen zwei Jahren eine „Riesenhilfe“ gewesen.

3-G-Regel bringt der Gastronomie Umsatzeinbußen

Mike Wächtler betreibt in Oschatz, Grimma und Döbeln vier Bistros und beschäftigt insgesamt 36 Frauen und Männer. Noch bis zum 2. April müssen die Kunden beim Betreten der Bistros eine Maske tragen und nachweisen können, dass sie geimpft, genesen oder getestet sind (3G). Was hält der Gastronom vom geplanten Wegfall dieser Vorschriften? „Die 3-G-Regel muss definitiv weg in der Gastronomie, weil die uns wirklich Umsatzeinbußen bringt. Das ist existenzgefährdend“, sagt der 52-Jährige. Die Kundenzahl sei zwar nach dem Wegfall der 2-G-Plus-Regelung etwas gestiegen. „Aber es ist noch lange nicht da, wo es hin muss.“ Persönlich sei er froh, wenn die Maskenpflicht ab 2. April entfalle. Falls das doch nicht passieren sollte, „würde die Welt aber nicht zusammenbrechen.“

Zählen auf Kauflust der Kundschaft

Thomas Schupke betreibt in Oschatz, Meißen und Dresden Computerläden, die unter dem Namen „dercomputerladen“ firmieren. „Meine Mitarbeiter und ich, wir freuen uns, dass wir unseren Kunden ab dem 2. April wieder offen ins Gesicht sehen können. Gerade die Kollegen, die im Verkauf arbeiten und rund um die Uhr Masken auf hatten, werden sich freuen. Auch wenn die Maske inzwischen auch schon ein Stück Alltag geworden ist“, sagt Schupke. Er engagiert sich auch stark für die Oschatzer Werbegemeinschaft. „Ich wünsche mir, dass wir in diesem Jahr, egal welche Regeln gerade aktuell sind, dass wir unsere Veranstaltungen wieder durchführen können und dass wir wieder ein gutes Vereinsleben hinkriegen“, so Thomas Schupke.

Stimmung ist im Moment noch gedrückt

Gabriele Stein hingegen, Geschäftsinhaberin des Bekleidungsgeschäfts Modeexpress No. 1, hofft auf gesteigerte Kauflust ihrer Kundschaft. Die Kunden kommen nicht nur zum Shoppen, trinken auch gerne mal ein Käffchen im Laden. „Wir freuen uns über die Lockerungen. Omikron ist nicht mehr so aggressiv, wie die Krankenhausbelegung zeigt. Wir – als kleine Händler – können mit unseren Kunden Abstand halten.“ Im Moment sei die Stimmung allerdings gedrückt. Steigende Inzidenzen und der Krieg in der Ukraine kurbeln den Umsatz weniger an, sagt die Chefin. Trotz der Freude, die Maske bald ablegen zu können, mahnt Stein: „Wir wissen nicht, was im Herbst ist.“ Bei stärkeren Virusvarianten werde natürlich wieder die Maske aufgezogen. Doch dann wird eine neue Chefin die treue Kundschaft begrüßen. Stein ist im Rentenalter und wird innerhalb der nächsten Wochen ihr Geschäft übergeben. „Ich gehe bald.“

Sorge um unkontrollierbare Ausbreitung

Jana und Olaf Kozok unterhalten eine Alltagsbetreuung für Senioren in Oschatz. Im häuslichen Umfeld ihrer Klienten weiterhin Maske zu tragen, ist für sie selbstverständlich – „denn Risikogruppen wollen wir nicht gefährden“ so Olaf Kozok. Einkaufen gehört ebenfalls zu ihrem Leistungsspektrum. Hier erachten sie den Wegfall der Maske als angemessene Lockerung. „Dann wird auch nicht mehr darüber gestritten, welcher Typ von Maske jetzt vorgeschrieben ist und ob nur Kunden oder auch das Personal sie zu tragen haben“, sagt Jana Kozok. Dass habe in den vergangenen Wochen oft für sehr viel Verunsicherung und auch Diskussionen gesorgt, ebenso wie das Tragen beim Befördern von Personen in Fahrzeugen. „Hier sind wir auf engstem Raum mit anderen zusammen, da ist nach wie vor Vorsicht geboten. Hier ist es absolut richtig, weiter Maske zu tragen und daher sinnvoll, die Regelung beizubehalten“.

Wir wollen keine Ansteckung

Bernd Schmidt ist Lehrer an einem Beruflichen Schulzentrum und zugleich Vorsitzender des Sportvereins „Fortschritt“ in Oschatz. „Vor dem Hintergrund steigender Zahlen solle nicht zu schnell gelockert werden“, meint er. Für Sportveranstaltungen erachtet er nach wie vor die Kontaktnachverfolgung und Tests als wichtig, um Infektionen und deren Verbreitung nachvollziehen zu können. „Denn wir wollen nicht, dass jemand infektiös ist, bei uns Sport treibt und dann andere ansteckt.“ Gleiches gelte für die Schulen ab einer bestimmten Größenordnung. „Hier wird zwar regelmäßig getestet, aber auch das garantiert nicht in jedem Fall, dass Übertragungen verhindert werden“. Ein zu früher Wegfall der Maskenpflicht in diesem Bereich könne sich schnell in unkontrollierbarer Ausbreitung rächen.

