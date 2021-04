Vorfreude aufs Ferienende: iPads für Dahlener Grundschüler

Dahlen

Wenn die Grundschüler nach den Osterferien wieder in den Unterricht zurückkehren, können sie dort nagelneue Tablet-Computer nutzen. Bürgermeister Matthias Löwe (WHD) übergab am Mittwoch die 17 iPads samt Ladekoffer an Schulleiter Steffen Hennig.

„Im Rahmen des Digitalpakts waren der Stadt Dahlen bereits im Juli 2020 knapp 8000 Euro bewilligt wurden“, erläuterte der Bürgermeister. Weitere 2000 Euro hatte die Kommune als Eigenmittel zu dieser Investition beizusteuern.

Kinder können sofort loslegen

„Mit der aufgespielten Software können die Kinder sofort nach dem Anschalten der iPads loslegen“, betont Steffen Hennig. Fotos oder Videos aufnehmen und bearbeiten und natürlich Textverarbeitung gehören zu den Möglichkeiten, welche die tragbaren Computer den Schülern bieten.

Online-Einweisung für die Lehrer

Toll findet Steffen Hennig, das alle Geräte schon ins Netzwerk der Schule eingebunden sind. Das spare enorm viel Zeit. Überhaupt habe das Unterstützungspaket den Ausschlag gegeben, den Auftrag zur Lieferung der Technik an den Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung Sachsen (Kisa), dessen Mitglied die Stadt ist, zu vergeben. Er biete außerdem zum Beispiel eine Online-Einweisung für die Lehrer an.

Technik für alle Klassenstufen

„Im Prinzip gibt es für die neue Technik Einsatzmöglichkeiten in allen Klassenstufen“, betont der Schulleiter – auch in allen Fächern, selbst im Sportunterricht. „Zur Vermittlung von Bewegungsabläufen stehen ganz tolle Videos zur Verfügung“, nennt Steffen Hennig ein Beispiel. Angetan ist er von der Möglichkeit der Verknüpfung der iPads mit den beiden an der Schule vorhandenen interaktiven Tafeln. „Hier haben die Kinder die Möglichkeit, beispielsweise ihre Fotos oder ganze Präsentationen vom tragbaren Computer großformatig und für die ganze Klasse sichtbar zu zeigen“, erklärt der Schulleiter.

Möglichkeiten fürs häusliche Lernen

Apropos Klasse: Mit den angeschafften Tablets ist es möglich, dass komplette Klassen die Technik im Unterricht nutzen können, zumindest, wenn einige Schüler zu zweit daran arbeiten. Sollten wieder Phasen des Distanzunterrichts anstehen, würde man Möglichkeiten einrichten, die Technik für das häusliche Lernen auszuleihen. „Dazu müssen wir in der Stadt noch eine Satzung oder eine Art Mustervereinbarung beschließen, die die Bedingungen dafür regelt“, erklärte der Bürgermeister.

Angesichts einer Reihe junger Lehrer im Kollegium und der Tatsache, dass neben ihm zwei von ihnen an der Konfiguration der iPads mitgewirkt haben, ist Steffen Hennig davon überzeugt, dass deren breite Anwendungsmöglichkeiten ausgiebig genutzt werden. Die neue Technik solle auch dazu dienen, den Kindern neben Lerninhalten ein Bewusstsein für die Problematik des Datenschutzes zu vermitteln.

Von Axel Kaminski