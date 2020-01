Neben den großen Geschichten gibt es in der Collm-Region auch viele kleinere Dinge, die es wert sind, gemeldet zu werden. Wir liefern sie kurz und im Überblick: In Oschatz steht die nächste Beratung der Verbraucherzentrale an, in Wermsdorf gibt es eine Verkehrsteilnehmer-Schulung und in Luppa ein Weihnachts-Abschied-Konzert.