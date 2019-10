Vorräte an Blutspenden werden in der Region Oschatz knapp

Oschatz

„Aufgrund der Ferienzeit sind viele Stammspender verhindert. Die Versorgung der Patienten ist damit deutlich erschwert. Blutspenden werden dringend benötigt, um die Depots wieder aufzufüllen. Wer jetzt spendet oder auch zum ersten Mal spendet, kann sicher sein, dass seine Blutspende schnell zum Einsatz kommt“, informiert Annett Smolka vom DRK-Blutspendedienst Nord-Ost. Nach ihren Angaben werden ganz besonders dringend Spenden der Blutgruppe Null negativ und A negativ gesucht.

Bis zu 15 Prozent weniger Blutspenden

Dr. Ute Müller ist Hauptabteilungsleiterin des Vertriebs beim DRK-Blutspendedienst Nord-Ost und verantwortlich für die Depots der Blutpräparate. Sie schätzt das derzeitige Konservenaufkommen als angespannt ein: „Derzeit ist die Bevorratung mit Erythrozyten-Konzentraten mit knapp zwei Tagen Versorgungsleistung gesichert, im Normalfall wären es fünf Tage.“ In der vergangenen Woche fehlten täglich in einzelnen Regionen des Versorgungsgebietes des DRK-Blutspendedienstes zwischen 10 und 15 Prozent an Blutspendeaufkommen. Die regulären Blutspendetermine werden in der Ferienzeit geringer als sonst wahrgenommen. Nach Angaben des DRK werden allein in Sachsen 650 Blutspenden benötigt.

DRK im Raum Torgau aktiv

Auch in der Region Torgau-Oschatz ist dieser Trend zu beobachten. „Wir merken durchaus, dass die Zahl der Blutspender in den Ferien zurück geht“, sagt Anne Lissner, Vorstandsvorsitzende des DRK-Kreisverbandes Torgau-Oschatz. Der Kreisverband „zapft“ nicht selbst Blut, sondern sichert ehrenamtlich die Betreuung der Blutspender vor Ort ab. In der Region Oschatz hat sich das Rote Kreuz schon seit längerem aus der Blutspende zurückgezogen. Aktuell bietet das DRK im Raum Torgau Blutspenden an – in Torgau selbst, in Schildau, Dommitzsch, Beilrode und Roitzsch (Gemeinde Trossin).

Blutspendedienst Haema sieht keine außergewöhnliche Situatio

Beim privaten Blutspendedienst Haema stellt sich die Situation nicht so dramatisch wie beim DRK dar. „Im Jahresverlauf gibt es erfahrungsgemäß – auch aufgrund von Schulferien – Schwankungen im Blutspendeaufkommen. Aktuell sehen wir bei Haema keine außergewöhnliche Situation“, teilt Elisabeth Günther von Haema in Leipzig auf Anfrage mit. Das Unternehmen unterstütze jedoch jeden Aufruf zur Blutspende. „Da jeder Spender dazu beiträgt, das Leben und die Gesundheit von Mitbürgerinnen und Mitbürgern, beispielsweise bei Operationen, zu schützen“, so Elisabeth Günther.

Spendetermine in der Region Oschatz

Die nächsten Blutspendetermine in der Region Oschatz: in der Oschatzer Collm-Klinik durch den Blutspendedienst Haema am Freitag, dem 25. Oktober, und Freitag, dem 1. November, jeweils von 14 bis 19 Uhr; in der Strehlaer Oberschule durch das DRK am Dienstag, dem 29. Oktober, von 15 bis 19 Uhr und in der Mügelner Grundschule „Tintenklecks“ durch Haema am Mittwoch, dem 27. November, von 14 bis 19 Uhr.

Wer darf Blut spenden? Blutspender müssen mindestens 18 Jahre alt und gesund sein. Bei der ersten Spende sollte ein Alter von 65 nicht überschritten werden. Bis zum 73. Geburtstag ist derzeit eine Blutspende möglich, vorausgesetzt der Gesundheitszustand lässt dies zu. Bei einer ärztlichen Voruntersuchung wird die Eignung zur Blutspende jeweils tagesaktuell geprüft. Bis zu sechs Mal innerhalb eines Jahres dürfen gesunde Männer spenden, Frauen bis zu vier Mal innerhalb von zwölf Monaten. Zwischen zwei Spenden liegen mindestens acht Wochen. Bitte zur Blutspende den Personalausweis mitbringen!

Von Frank Hörügel