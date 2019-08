Wermsdorf

„ Blaualgen können giftig sein!“ Mit weißen Plakaten warnt die Staumeisterei Jahna-Döllnitz derzeit am Döllnitzsee bei Wermsdorf. In dem Gewässer bestehe zur Zeit eine starke Blaualgenentwicklung – erkennbar an der grünlichen Trübung, heißt es weiter. Vermehren sich die als Blaualgen bezeichneten Bakterien stark, färbt sich das Wasser intensiv grün.

Hautkontakt unbedingt meiden

Die Liptitzer Döllnitzküken ließen sich am Dienstag nicht abschrecken und schauten sich zu ihrem Wandertag das eigentümlich gefärbte Gewässer aus der Nähe an. Kita-Erzieherin Silke Otto achtete darauf, dass die Mädchen der großen Kita-Gruppe nicht mit dem Wasser in Berührung kamen. Denn das hätte unangenehme Folgen haben können. Nach Informationen der Landestalsperrenverwaltung kann es beim Kontakt der Haut mit Blaualgen zu Reizungen kommen. Zudem sollte darauf geachtet werden, dass Tiere dieses Wasser nicht trinken. Hundebesitzer sollten ihre Lieblinge besser vom Ufer fern halten. In der Region Oschatz ist neben der Talsperre Döllnitzsee auch die benachbarte Talsperre Horstsee besonders betroffen.

Von Frank Hörügel