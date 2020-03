Vorsorge statt Panik: Mügeln streicht die „Goldene Gans“

Collm-Region

Das Coronavirus grassiert, ein erster Fall ist seit Donnerstagabend in Nordsachsen bestätigt, Landrat Kai Emanuel (parteilos) reagierte umgehend mit einer Allgemeinverfügung, um die Zahl weiterer Infektionen einzudämmen. Private und öffentliche Veranstaltungen mit über 100 Personen sind ab sofort meldepflichtig, Veranstaltungen mit über 1000 Besuchern untersagt.

Das trifft auch die Collm-Region: Bereits am Mittwoch sagte das Backhaus Peter Wentzlaff das für den 5. April geplante Frühlingserwachen ab, weil mehr Besucher erwartet werden. Aufgrund der Vorgaben des Landratsamts, aber auch um Helfer, Teilnehmer und Zuschauer keinem Risiko auszusetzen, sieht sich nun auch der MSC Dahlen e.V. gezwungen, die für den 22. März geplante Geländefahrt „Rund um Dahlen“ abzusagen.

Frühjahrsempfang in Mügeln vorsorglich abgesagt

Von den Besucherzahlen eher im meldepflichtigen Rahmen hätte sich der Frühlingsempfang der Stadt Mügeln bewegt. Er sollte in diesem Jahr am 24. März ohnehin nur mit geladenen Gästen stattfinden. Auch er wurde er abgesagt, vorsorglich, wie Bürgermeister Johannes Ecke (Freie Wähler) auf Anfrage bereits am Wochenanfang erklärte:

Wenn Firmen beauftragt worden wären oder die Veranstaltung dazu diene, wichtige Informationen zu verbreiten, hätte die Stadtverwaltung sicher länger überlegt, beschrieb er. So warf man einen Blick auf die Sicherheitsempfehlungen des Landratsamts und entschied, die Personen, die eingeladen waren, aber von denen nicht bekannt ist, mit wem sie alles Kontakt haben, nicht im Bürger- Ratssaal aufeinandertreffen zu lassen.

„Goldene Gans“-Verleihung fällt aus

„Da stehen sie alle auf engsten Raum, einer niest, einer hustet, und wir wissen nicht, wo es herkommt. Da haben wir gesagt: Das Risiko gehen wir nicht ein“, erklärt der Mügelner Bürgermeister. „Der Frühjahrsempfang ist eine Dankesveranstaltung, die man verschieben kann. Ob wir sie im nächsten Jahr nachholen oder vielleicht im Herbst machen oder als Sommerfest, dass müssen wir noch sehen.“

Damit kippt das Coronavirus SARS-CoV-2 in diesem Jahr auch die Verleihung der „Goldenen Gans“, den Preis, den die Stadt Mügeln seit 2013 für engagierte Bürger vergibt.

Bürgerdialog zu möglichen Risiken

Dass rund um das Virus weiter Informationsbedarf besteht, war am Dienstag bei der Einwohnerversammlung in Sornzig zu spüren. Was passiert, wenn im Kloster St. Marienthal eine Infektion auftritt? „Personen, bei denen die Symptome auftreten, sind angehalten sich beim Arzt telefonisch zu melden – nicht ins Wartezimmer zu gehen.“

Trete eine Infektion auf, werde versucht nachzuvollziehen, mit wem der oder die Betroffene Kontakt hatte. Einrichtungen wie das Kloster werden vermutlich zunächst geschlossen, Veranstaltungen ausgesetzt. Ecke, der derzeit durch die Mügelner Ortsteile tourt, gab die Informationen weiter, die er hatte: „Man sollte als Mensch, der weiß, mein Immunsystem ist nicht ganz auf der Höhe, den Kontakt zu anderen meiden.“

Risikoerwägung in der Klosterscheune

Zu dem Zeitpunkt noch ohne einen Infizierten im Landkreis, versuchte er sachlich darauf einzustellen, was passieren kann. Draußen peitschte Tief Gisela durch die Klosterlinde, während es sich in der wohlig beheizten Klosterscheune angstfrei diesen Gedanken folgen ließ: Kitas und Schulen geschlossen werden, Eltern wären betroffen.

Wer Medikamente brauche, sollte damit rechnen, dass diese vielleicht nicht so schnell lieferbar seien – etwa weil Zulieferungen aus China ausblieben. Die Notwendigkeit Lebensmittel zu horten, hingegen gebe es nicht: „Auf dem Land ist es nicht das Problem, dass man Reis oder Nudeln in Größenordnungen bunkern muss, weil jeder hat irgendwo in seinem Keller ein paar Kartoffeln.“

Problembewusstsein entwickeln – ohne in Panik zu verfallen

Stattdessen, so Ecke, sei es für die Stadt wichtig zu wissen, wer etwa zur Dialyse gefahren werden muss – um zu reagieren, wenn Einrichtungen schließen. Das gelte auch für den Fall eines Stromausfalls, erweiterte er das nur einmal angenommene Katastrophenszenario.

„Vergangenes Jahr bei Sturm Friederike hat es Mahris 48 Stunden erwischt, dort haben sie dann die Babys aus dem Ort zu den Schwiegereltern gefahren, weil sie die Fläschen nicht warm gekriegt haben.“ Das zeigte anschaulich, wie der gewohnte Alltag mittlerweile an der Energieversorgung hängt. Falle diese aus, sind Heizung, Licht und bald auch der Anruf per Smartphone nicht möglich. Das sollte man wissen, ohne Panik zu schüren.

Von Manuel Niemann