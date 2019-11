Oschatz

Eine vorzeitige Bescherung erlebte der hauptamtliche Türmer Alexander Nitsche am Sonnabendnachmittag in „seiner“ Wohnung im Südturm der St. Aegidienkirche. Die Mitglieder des Fördervereins erinnerten an den Einzug der letzten „echten“ Türmer in Oschatz vor 120 Jahren.

„Wir als Verein betreiben auch ehrenamtlich die Türmerwohnung, machen sie Oschatzern und Gästen aus aller Welt zugängig. Es lag uns am Herzen, in diesem besonderen Jahr an die lange Zeit zu erinnern, die Familie Quietzsch auf dem Turm verbrachte“, so der Vereinsvorsitzende Hans-Günter Sirrenberg.

Zeitzeugen des letzten Kaffees

Am 1. November 1899 fand der Umzug statt – mit fünf Kindern, zu denen im Laufe der Jahre noch neun weitere Sprößlinge hinzu kamen.

Mit dabei damals: Eine große Holztruhe, in der einige Habseligkeiten verstaut waren. Diese wurde mittels des großen Lastenaufzugs in der dritten Etage nach oben gezogen. An der Kurbel stand ein junger Mann, der erst seit vier Jahren in Deutschland lebt – Achmid Fadim, geboren im Irak. Der 20-Jährige ist Waise, wird von Familie Sirrenberg betreut und hat den Kirchturm in seiner Freizeit schon oft besucht.

Beinahe sieben Jahrzehnte dauerte die Quietzsch-Ära auf dem Südturm. Am 31. März 1968 trafen sich die letzten Mitglieder der Familie noch einmal auf einen Kaffee im Turm, dann war Schluss. Wolfgang Albrecht hat diesen Moment seinerzeit fotografisch festgehalten. Sein Sohn Jürgen trat in die Fußstapfen des Vaters, am Sonnabend gehörte er zu einer Hand voll Fotografen, die den nachgestellten Einzug für die Nachwelt im Bild festhielten.

Nach dem Auszug der letzten Türmer sollten fast 30 Jahre vergehen, ehe der Förderverein an diese Tradition anknüpfte. Am Pfingstwochenende 1998 wurde die sanierte und wiedereingerichtete Türmerwohnung für Besucher eröffnet. Obwohl die diesjährige Saison schon abgeschlossen ist, öffnet die Türmerwohnung im Advent noch einmal ihre Türen für Besucher.

Passend dazu befanden sich am Sonnabend in der hochgezogenen Truhe Dekorationsgegenstände für die Vorweihnachtszeit: zwei Nussknacker, ein Bergmann und ein Räuchermännlein samt der passenden Räucherkerzlein; außerdem aktuelle und historische Aufnahmen der Stadt aus der Vogelperspektive, ein Schuhanzieher und flauschige Filzpantoffeln sowie zwei Nachthemden, ähnlich denen, die das Ehepaar Paul und Anna Quietzsch zu Lebzeiten wohl über den Dächern von Oschatz nachts trug.

Türmerstube im Advent offen

Einen Beitrag zum Jubiläum leisteten auch die Jungen und Mädchen der Freien Evangelischen Werkschule Naundorf und der Freien Evangelischen Grundschule Apfelbaum in Schweta. Im Rahmen des Projektes Kinder- und Jugendbauhütte St. Aegidien der Kinder-Universität unter Leitung des Oschatzer Bildhauers Joachim Zehme trugen sie, passend zum Jubiläum, 120 Gegenstände zusammen, die man beim Umzug für ein Leben auf dem Kirchturm unbedingt haben sollte. Vorgetragen wurde diese Sammlung von Berthold Zehme.

Geöffnet ist die historische Türmerwohnung in diesem Jahr nochmals während des Oschatzer Weihnachtsmarktes und der Adventssonntage, also am 1., 6.,7., 8. und 15. Dezember, jeweils von 11 bis 17 Uhr.

Von Christian Kunze