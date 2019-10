Vulkanbau und Schatzsuche: Geoportal Mügeln bietet erstmals Ferienprogramm an

Mügeln

Knapp zwei Monate sind seit der Eröffnung des Geoportals in Mügeln vergangen, und es brodelt im Bahnhof: Eine Fontäne in Blutrot wabert aus dem Vulkanmodell – zur Freude der Mügelner Hortkinder. Der selbstgebaute Miniausbruch beeindruckt sie nachhaltig.

Bei der Befragung zum Abschluss nennen die meisten den Vulkan, nur wenige wie der siebenjährige Arne nennen etwas anderes: Ihm hat am besten die 3D-Brille gefallen, mit der er einen Blick auf eine Panoramaansicht des Kaolintagebaus werfen konnte: „Da konnte man den Tagebau sehen, da habe ich ganz viel gelernt.“

Vulkan aus Haushaltsutensilien

Den Rest mehr beeindruckt hat das Rezept, das Kerstin Helbig für das Ferienangebot in der „Erlebniswelt Kaolin“ im Bahnhof am Abend zuvor erst in der heimischen Küche ausprobiert hat: Damit aus den kaolinhaltigen Tonerdeschichten, die die Kinder über porphyrhaltige Steine vom Bahnsteig gelegt haben und zu einer Kuppe geformt haben, rote „Lava“ aufsteigt, braucht es nicht viel:

Rote Lebensmittelfarbe, etwas warmes Wasser, einen Schuss Essig – und: „Was nimmt die Oma immer zum schrubben?“, fragt sie. „Fit!“ „Das auch.“ „Und Natron!“ Das Rezept gibt es für den Heimweg und wird bei den Angerkids sicher noch einmal im Hort oder zur Freude der Eltern zuhause ausprobiert.

Mügelner und Schwetaer Kinder testen Angebot des Geoportals

Die Angerkids sind zum Teil schon zweiten Mal in diesen Herbstferien im Geoportal zu Gast. Daneben waren noch die Kinder von der Apfelbaumschule in Schweta bei ihr. Groß beworben hat sie das Ferienprogramm noch nicht, weil alles noch etwas im Werden ist. Sie probiert aus, was bei den Kindern ankommt und was sich für welches Alter eignet. „Ich experimentiere im Moment noch ein bisschen“, sagt sie offen. Zum anderen fehlt noch jemand, während sie mit den Schulklassen oder Hortgruppen unterwegs ist, der die Besucher am Eingang empfangen kann.

Natürlich erklärt sie auch den Kindern, wie Kaolin entsteht und wie die „weiße Erde“ in der Porzellanherstellung eingesetzt wird. Aber sie versuche auch andere Themen anzubieten wie „Schätze unter der Erde“ oder auch „Braunkohle“, wo sie etwa erarbeiten, wie sich deren Abbau vom Kaolintagebau unterscheidet.

Festes Angebot, nicht nur in den Ferien

„Ich schaue immer einen themenbezogenen Film, dann gehen wir durch die Ausstellung und wir machen eine Schatzsuche in unserem Labyrinth.“ Quizrunden, Experimente und Filme wie „Wo haben Kumpel Schicht im Schacht?“ runden das ab. „Heute konnten sie auch Bilder malen – einmal mit Kohle und einmal mit Kaolinstücken.“

Generell suche sie sich Randaspekte, über die sie die Kinder dann an Themen heranführen kann. „Denn wenn man auch Vulkane zeigt oder Schätze, können sie sich dafür begeistern und ich kann nebenher ein bisschen Wissen vermitteln.“ Künftig sollen das feste Angebote werden: „Es ist so gedacht, dass ich später ein Programmheftchen habe, aus dem man diese Themen nicht nur für die Ferien buchen kann“, beschreibt sie.

Von Manuel Niemann