Wermsdorf/Dahlen

Sie schleichen auf leisen Pfoten durch die naturnahen Laub- und Mischwälder. Sie verstecken sich in Baumhöhlen und zwischen totem Holz. Ja, sie existieren noch, die Europäischen Wildkatzen. Und langsam kehren sie nach Sachsen zurück, wo sie seit Mitte des 19. Jahrhunderts als ausgestorben galten. Im Jahr 2004 wurde vom Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland das „Rettungsnetz für Wildkatzen“ ins Leben gerufen. Das Ziel ist ein grüner Korridor, der die Wälder der Region miteinander verbindet.

Runder Tisch

Aktuell wird ein Runder Tisch zum Thema „Wildkatze und Waldverbund“ am 8. Februar vorbereitet. „Mit Hilfe der lokalen Bevölkerung und Akteuren könnte in den Gemeinden Dahlen und Lossatal eine solche Verbindung als grüner Korridor aus Bäumen und Büschen zwischen den Waldgebieten Dahlener Heide und Wermsdorfer Forst entstehen“, sagt Projektkoordinatorin Theresa Warnk. Damit soll der Wildkatze und anderen Waldbewohnern wieder eine Wanderung zwischen den Gebieten ermöglicht werden.

Interessen wahren

Über dies sollen mit allen Interessenten und Experten an den Thementischen Korridorpflanzungen im Offenland und Forst und Jagd am Sonnabend zwischen 10 und 15 Uhr im Kulturhaus Hohburg, Am Lossatal 7 in 04808 Lossatal, Ortsteil Hohburg beraten werden. „Wichtig dabei ist, dass die Interessen aller gewahrt werden und der Korridor gemeinsam mit allen Akteuren konsensfähig und nachhaltig zum Wohle der Wildkatze und anderer Waldbewohner geplant und umgesetzt werden“, so Theresa Warnk. Dafür wurde recherchiert und die Frage beantwortet: „Wer ist vor Ort beteiligt?“ Landeigentümer, Bewirtschafter, Politiker, lokale Jäger und Förster. „Wir wollen alle darauf aufmerksam machen, damit sich auch jeder beteiligen kann und keiner ausgeschlossen wird. Wir wollen nach einer kurzen Vorstellung schnell in die Gesprächsrunden gehen.“

Vernetzung der Wälder

Wenn alle wichtigen Punkte zusammengetragen wurden, kann ein Konzept erarbeitet und später ein möglicher Korridorverlauf vorgeschlagen werden. „Mit einer Vernetzung der Wälder würden wir der Wildkatze hier optimale Bedingungen schaffen. Doch Bäume wachsen nicht in einem Jahr. Die Korridore sollten schon stehen, damit die Tiere durchwandern können und nicht erst warten müssen. Wir brauchen die Natur und Wälder. Unsere Waldgebiete sind zu klein, damit sie sich funktional entfalten zu können. Es muss zwischen den Wäldern ein Austausch geben. Und dabei geht es nicht nur um die Wildkatzen, sondern auch um alle anderen Waldarten. Es ist ein Projekt der biologischen Vielfalt“, so Projektleiterin Almut Gaisbauer.

Anmeldungen zum Runden Tisch „ Wildkatze und Waldverbund“ sind unter wildkatzenbuero@bund-sachsen.de möglich. Weitere Infos: https://www.bund-sachsen.de/termine

Von Kristin Engel