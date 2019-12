Waffelhersteller Crisbiss auf Wachstumskurs

Liebschützberg

Im Sekundentakt wirft die Maschine frisch gebackene Waffeln auf das Band. Nur einen Augenblick später werden die hauchdünnen Knabbereien in gleichgroße Stücke zerteilt und weiter zum Verpacken transportiert. An der nächsten Backlinie füllt eine Maschine knusprige Röllchen im Akkord mit herzhafter Käsecreme.

Am anderen Ende der Halle laden Mitarbeiter die Snacks in Kartons, die dann via Lkw auf die Reise nach Holland oder Frankreich gehen. Kein Zweifel, bei Crisbiss im Liebschützberger Gewerbegebiet Gaunitz brummt das Geschäft. Von zunächst zwei Waffelbacklinien wurde mittels Anbau auf vier Backstraßen erweitert. Ab Januar kommen ein neuer Backautomat, der pro Stunde bis zu 1400 Waffelblätter produzieren kann, und eine Schokoladenüberzugmaschine hinzu. Die Auftragsbücher sind voll. Was dem Unternehmen jetzt noch fehlt – und zwar dringend – sind weitere Mitarbeiter.

Betriebsleiter Marcel Rothe in der Produktion. Quelle: Jana Brechlin

„Wir sind schon wieder unterbesetzt und suchen neue Leute“, sagt Marcel Rothe. Der gelernte Bäcker und Lebensmitteltechnologe unterstützt Firmengründer und Inhaber Uwe Margraf seit Juni als Betriebsleiter. In dieser Position ist er auch verantwortlich für die Ausbildung der Lehrlinge. Aktuell lernen zwei junge Menschen den Beruf der Fachkraft für Lebensmitteltechnik, nächstes Jahr soll ein weiterer Azubi hinzu kommen. Damit soll für den eigenen Fachkräftenachwuchs gesorgt werden. „Für unsere Auszubildenden gibt es hier eine echte Perspektive: Natürlich wollen wir die Lehrlinge übernehmen und ihnen später auch Verantwortung übertragen“, macht Marcel Rothe deutlich.

Süße und herzhafte Waffeln gehören zum Portfolio des Unternehmens. Quelle: Crisbiss

Aktuell sind 42 Mitarbeiter bei „ Crisbiss Sweets & Snacks“ beschäftigt. Die vier Waffelbacklinien laufen im Zwei- und Drei-Schicht-Betrieb. Vor allem mit Produktionsmitarbeitern wolle man sich schnell verstärken, so Rothe. Das sei auch eine Möglichkeit für Seiteneinsteiger ohne spezielle Vorkenntnisse, jeder erhalte ohnehin eine ausführliche Einweisung. Außerdem suche man Elektriker und Mechatroniker.

Seit 2008 gibt es Crisbiss, das nach der Gründung zunächst in Dahlen produzierte und seit 2012 in der ehemaligen Tischlerei im Gaunitzer Gewerbegebiet ansässig ist. Nach zeitweilig schwierigen Geschäftsbedingungen, geht es seit 2016 stetig aufwärts: Produktionsumfang und Mitarbeiterzahl sind kontinuierlich gewachsen.

Zum Schluss werden die Waffeln zur Auslieferung in Kartons verpackt. Quelle: Jana Brechlin

„Wir sind ein wichtiger Arbeitgeber für viele Familien in der Region“, betont Marcel Rothe. Möglich mache das der Verband mit starken Partnern: Heute gehört der Produzent zur holländischen DeKroes-Gruppe. Der Unternehmensverbund setzt nach eigenen Angaben 45 Millionen in mehreren europäischen Ländern um. Allein in Gaunitz würden jedes Jahr fünf Millionen Verkaufseinheiten das Werksgelände verlassen. „Eine Verkaufseinheit bedeutet ein Karton mit rund zwölf Schachteln Waffeln“, macht der Betriebsleiter deutlich. Wöchentlich beliefert ein Laster von hier aus den holländischen und französischen und ein Lkw pro Woche den deutschen Markt. Darunter sind mit Nougat gefüllte Leipziger oder Dresdener Kugeln ebenso wie Waffeln mit Eierlikörfüllung eines Senftenberger Likörherstellers.

Die neuesten Kreationen aus der Gaunitzer Produktion. Quelle: Jana Brechlin

„In Holland, England oder Frankreich sind die Kunden verrückt nach Käsewaffeln. In Deutschland ist das eher ein Nischenprodukt“, räumt Marcel Rothe ein und fügt selbstbewusst hinzu, dass Crisbiss mittlerweile zum Waffelspezialist innerhalb der Unternehmensgruppe avanciert sei. Gaunitz sei so zum Kompetenzzentrum für Neuentwicklungen geworden. Zwischen vier und zwölf Wochen würden vergehen, dann sei ein neues Produkt reif für die Herstellung im großen Stil. Zuletzt wurden auf diesem Weg die „Bite Size“ kreiert – Waffelkissen mit Schoko- oder Karamellfüllung. Und dem Wunsch nach gesunden Snacks hat das Unternehmen mit Proteinkugeln Rechnung getragen. „Das ist ein Trend, der sich fortsetzt. Wer hier dabei sein will, muss schnell sein. Mit unserer Kompetenz und unseren Möglichkeiten können wir schnell auf solche Nachfragen reagieren“, so Marcel Rothe. Gemeinsam arbeite man daran, dass sich auch in Zukunft in den europäischen Ladenregalen vielfältige Snacks aus der Region finden.

Von Jana Brechlin