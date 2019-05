Oschatz

Während anderswo in Deutschland am 1. Mai demonstriert wird, ist man in Oschatz schon weiter: Demo ist out, Dämmung ist in! An der Alten Filzfabrik wurde am Tag der Arbeit dämmonstriert – und zwar ein 11,90 Meter hoher Turm, fast 32 Tonnen schwer, gestapelt aus über 2500 Säcken Zellulose-Altpapier.Nebenbei hat Stadtrat David Pfennig sein 15-jähriges Firmenjubiläum zum Wahlkampf genutzt – der Wiedereinzug in den Stadtrat dürfte dem Grünen-Kandidaten sicher sein. Die Linkspartei hat schon säckeweise Dämmstoffe bestellt, um nachzuziehen. Man munkelt, sie wollen aus Isofloc die Mauer wieder aufbauen...

Es ist noch Suppe da

Schmackhafter als Einblasdämmung ist das Wahlkampfziel der SPD in Oschatz: Die Genossen wollen das Mittagessen der Kindereinrichtung aus einer Hand organisieren – regional, versteht sich. Geeigneter Partner dafür wäre der Heimatverein Mahlis. Seit einigen Jahren schon tummeln sich dort rund um den gerade aufgestellten Maibaum sämtliche Suppenköche der Region mit ihren Eigenkreationen zum Verkosten und küren einen Meister. Wäre doch toll, wenn die alle noch einen großen Kessel drauf legen und künftig Suppe für alle Oschatzer Knirpse kochen!

CDU schlägt Wurzeln

Die CDU ist seit vielen Jahren mit einer großen Fraktion verwurzelt im Oschatzer Stadtrat. Folgerichtig finden sich einige Mitglieder von ihnen im Förderverein Sächsische Landesgartenschau Oschatz wieder, der seit 2006 regelmäßig Bäume pflanzt. Bis zum Wahltermin gilt es noch einige Gewächse wählerwirksam in die Erde zu bringen, eine Flatter-Ulme allein, wie letzte Woche, genügt da nicht!

Bitte Bindestriche beachten

Apropos Flatter-Ulme: Diese Baumart zeigt, wie wichtig es ist, Bindestriche in Worten zu setzen, damit klar wird, was gemeint ist. Die Mitglieder der AfD waren da bisher nachlässig. Aufgrund des vereinzelt von ihnen in Debatten geäußerten Gedankengutes sollten sich die in politischen Gremien tätigen AfD-Parlamentarier besser Parlament-Arier nennen.

Von Christian Kunze