Waldarbeiter im Wettkampf in der Dahlener Heide

Reudnitz

Es ist herrlich ruhig an diesem Morgen im Wald bei Reudnitz. Das Thermometer zeigt knapp über zehn Grad Celsius, die Bäume sind noch grün belaubt und in den Kronen zwitschern die Vögel. Doch kurz nach acht zerreißt das Geräusch von Motorsägen die Idylle. Wenig später fällt mit dumpfem Krachen eine Kiefer. In einiger Entfernung geht der nächste Baum zu Boden. Hier wird nicht etwa kreuz und quer drauflos gefällt, der Einsatz der Motorsägen hat Wettbewerbs-Charakter, das Revier Reudnitz ist Austragungsort für die Waldarbeitermeisterschaften der Forstbezirke Taura und Leipzig.

Routiniers und Nachwuchs am Start

23 Forstarbeiter und Auszubildende treten an, um ihre Besten zu ermitteln. Dabei geht es nicht nur um Tempo, sondern auch im Genauigkeit. Oberstes Gebot beim Wettkampf ist die Sicherheit, deshalb ist auch ein Vertreter der Unfallkasse Sachsen dabei und verspricht den Podiumsplätzen Gutscheine für die nächste Ausrüstung.

Vier Disziplinen sind gefordert

Ob es das ist oder einfach der Ehrgeiz im Wettstreit – kurze Zeit später heulen jedenfalls die Kettensägen auf. Vier Disziplinen müssen absolviert werden, kündigt Dr. Gebhard Baronius an. Er ist in Taura für den Staatsforstbetrieb zuständig.

Präzise sägen gehört zu den Aufgaben des Wettkampfes. Quelle: Jana Brechlin

Kettenwechsel, Zielfällung und Entastung, Präzisions- sowie Kombinationsschnitt stehen auf dem Programm. Dabei tickt die Uhr und die kritischen Juroren kontrollieren außerdem Vorbereitung, Ausrüstung, Arbeitssicherheit oder Handhabung der Maschinen.

Viel Arbeit mit Totholz

In den vergangenen Jahren haben die Forstleute vor allem mit den Folgen von Stürmen, Trockenheit und Borkenkäfern zu tun gehabt. „Das Thema Totholz beschäftigt uns sehr. Die Arbeit damit ist anspruchsvoll und braucht ein hohes Maß an Sicherheit“, sagt Baronius vor einer Hütte, die den Namen Collmblick trägt. Heute ist der Himmel allerdings wolkenverhangen und vom Collm nichts zu sehen.

Gute Vorbereitung auf Prüfung

Die Waldarbeiter haben ohnehin keinen Sinn für die Aussicht, sie verteilen sich an den Stationen und zeigen, was sie drauf haben. Die Handgriffe sind für die Profis Routine, für Auszubildende wie Kenny Wolf im 3. Lehrjahr immerhin eine gute Vorbereitung auf die Prüfung. Eine von Revierförster Robert Sohre markierte Kiefer soll er fällen.

100-jährige Kiefern fallen

Eine kleine Besonderheit: „Das sind seit 2018 die ersten grünen Bäume, die gefällt werden“, erklärt er. Bisher wurde nur Schadholz aus diesem Teil der Dahlener Heide geholt. Für den Wettbewerb hat Sohre mehrere 100-jährige Kiefern ausgewählt, die von Misteln befallen sind. „Das könnte zum Problem werden, im Moment macht das den Bäumen aber noch nichts aus“, so Sohre. Immerhin kommt so allerbestes Bauholz in das Sägewerk Lichtenau.

Das Fällen braucht Vorbereitung

Unterdessen hat Kenny Wolf die Fällrichtung markiert, Platz um den Stamm geschaffen und Splintschnitte gesetzt, damit der Stamm nicht aufreißt. Schließlich wirft er seine Säge an und legt los.

Kenny Wolf bestimmt die Fallrichtung seiner Kiefer. Quelle: Jana Brechlin

Er muss nachfassen, doch endlich kippt der Baum und landet eine gute Schrittlänge neben der angepeilten Markierung. „Der hätte ein bisschen weiter nach rechts gekonnt“, findet Wolf selbst. Von den Prüfern gibt es dennoch Lob: vorbildlicher Ablauf und gründliche Vorbereitung. Das Resultat dürfte gefragte Ware sein: „Das wird ein schöner Zehn-Meter-Balken“, ist Revierförster Robert Sohre überzeugt, „genau richtig für einen Hausbau.“

Dr. Gebhard Baronius gratuliert dem Gesamtsieger Sebastian Helbig. Felix Ende wird Zweiter, Marcel Pohl landet auf dem Bronzerang (v.l.). Quelle: Forstbezirk Taura

Auszubildender wird Gesamtsieger

Am Ende liegt die Konkurrenz vorn: Lehrling Sebastian Helbig holt den Gesamtsieg, Zweiter wird Felix Ende, Dritter Marcel Pohl. Alle drei sowie die Stationssieger Felix Ende (Fällung), Alexander Kriegel (Entastung und Kettenwechsel), Bert Appelt (Kombinationsschnitt) und Sebastian Helbig (Präzisionsschnitt) sind aus dem Forstbezirk Taura.

Von Jana Brechlin