Waldohreulen wohnen in Wellerswalde

Wellerswalde

Eine Eulen-Familie hat das Grundstück von Ines und Gunter Röhr in Wellerswalde als ihren Wohnsitz auserkoren. Zum Alttier (rechts) gehören vier junge Eulen (eine fehlt auf dem Foto). Erstmals seit dem Grundstückskauf im Jahr 1985 nisten in diesem Jahr Waldohreulen auf dem Grundstück der Röhrs. Der Nachwuchs ist schon seit einigen Tagen flügge. Die kleine Eulen werden abends von dem Alttier mit Mäusen gefüttert. Bereits ab einem Alter von zehn Wochen können die Jungtiere dann selbst auf Mäusejagd gehen.

Ausreichend große Freiflächen für die Jagd

Fast jeden Tag lassen sich die nachtaktiven Vögel in der Krone eines anderen Baumes nieder, wo sie sich meist gut verstecken. Die Waldohreulen können bis zu 36 Zentimeter groß werden, ein Alter von maximal 28 Jahren erreichen und zeichnen sich durch ihre großen Flederohren aus. Diese Vögel siedeln sich dort an, wo sie hohe Bäume als Platz zum Nisten und Schlafen finden und wo es ausreichend große Freiflächen für die Jagd gibt. Genau das ist bei dem Grundstück der Familie Röhr garantiert, das von Feldern eingeschlossen ist. Die Gesamtzahl der Brutpaare von Waldohreulen in Deutschland wird auf etwa 32 000 geschätzt.

Von Frank Hörügel