Wandern mit Alpaka – voll im Trend in der Region Oschatz

Remsa/Wiederoda

Michelangelo reckt seinen Kopf aus der Stalltür – weißes Haupthaar mit einer dunkelgrauen „Mütze“ zwischen den aufgestellten Ohren. Seine riesigen, schwarzen Augen schauen neugierig und ein bisschen ängstlich in die Runde. Michelangelo ist ein sechs Jahre alter Alpakahengst der langhaarigen Rasse Suri. Er wird für die nächsten anderthalb Stunden das Tier an meiner Seite sein. Als Reporter begleite ich an diesem warmen Spätsommertag Ende September die Alpakawanderung unter Führung von Katharina Kraft von Wedel. Zusammen mit ihrem Mann Hartwig betreibt die 44-Jährige das Unternehmen Sachsen Alpakas Wiederoda/ Remsa mit Sitz in Wiederoda (Gemeinde Wermsdorf). Die Ställe und Weiden befinden sich im Nachbardorf Remsa.

Michelangelo ist einer von elf Hengsten, die an diesem Tag auf Wanderschaft gehen. Die Tiere werden von vier jungen Pärchen aus Dresden, Leipzig und dem Landkreis Oberhavel, einem Rentnerpaar aus Schönbeck und mir geführt. Meistens zwei Mal pro Woche werden die Touren angeboten und können noch bis Ende November gebucht werden (www.alpacas.de). „Das ist was für Herz und Seele, gerade in Corona-Zeiten – und für Stadtmenschen“, sagt Katharina Kraft von Wedel. Alle Altersklassen seien vertreten, oftmals würden die Touren an die Partner als Erlebnisgutscheine verschenkt. „Wir hatten schon Teilnehmer, die von der Ostsee extra hierher gekommen sind. Die Pärchen, die von weiter her anreisen, nutzen das oftmals gleich für einen Wochenendtrip und übernachten in Pensionen der Region“, so die gelernte Pferdewirtin. Auch eine Reisegruppe aus China ist schon mit den Remsaer Tieren auf Tour gegangen.

Zahl der Alpakas bundesweit vervierfacht

Wandern mit Alpakas liegt deutschlandweit im Trend. Die Zahl der Alpakas hat sich im vergangenen Jahrzehnt bundesweit etwa vervierfacht. Das Selfie mit einem der flauschigen Tiere steht für die meisten Teilnehmer der Wandergruppen ganz oben auf der Wunschliste. Auf Instagram finden sich unter dem Hashtag „Alpaca“ weltweit Millionen Beiträge – kostenloses Marketing für die Touranbieter.

Frank Hörügel mit seinem Alpakahengst Michelangelo. Quelle: privat

„Bitte die Tiere auf der rechten Seite gehen lassen und am Anfang die Leine nahe am Kopf fassen. Später kann man die Leine etwas länger lassen“, sagt Katharina Kraft von Wedel. Ich fasse beherzt zu. Michelangelo schaut mich aus seinen unergründlichen Augen skeptisch an. „Jetzt geht’s los“, sage ich und ziehe an der Leine. Michelangelo antwortet nicht. Lautlos setzt sich mein tierischer Begleiter auf der Bitumenstraße zwischen Remsa und Grauschwitz in Bewegung. Seine Hufe klappern nicht, sie besitzen ein weiches Sohlenpolster. Michelangelo bewegt seine Beine im Passgang – so wie Dromedare oder Kamele. Denn Alpakas zählen zur Familie der Kamele.

Alpakastute mit ihrem Fohlen auf der Weide in Remsa. Quelle: Frank Hörügel

Auf den Weiden der Alpakafarm in Remsa stehen rund 150 Tiere. 45 Fohlen wurde in diesem Jahr geboren. Bewirtschaftet wird der Betrieb von der Familie Kraft von Wedel, auch die Kinder (8, 12, 13 und 15 Jahre alt) helfen mit. Geld verdient das Unternehmen Sachsen Alpakas Wiederoda/ Remsa mit dem Verkauf der gezüchteten Tiere an andere Züchter oder an Freizeithalter. Im Hofladen, der sich im Firmensitz Wiederodaer Schloss befindet, werden Wolle, Kleidung, Kuscheltiere oder Bettwaren – alles in Handarbeit aus Alpakawolle hergestellt – verkauft. Weitere Standbeine sind die Ausbildung von Alpakas für Therapiezwecke und eben die Alpakawanderungen.

Vlies der Götter

Wir wandern jetzt an den Alpakaweiden vorbei, sehen die Stuten mit ihren Fohlen. Michelangelo will seinen Artgenossen zuschauen und bleibt stehen. Kräftig ziehe ich an der Leine – und es geht weiter. Der Alpakahengst lässt sich jetzt sogar von mir an seinem langen Hals streicheln. Das Fell ist wuschelweich. Nicht ohne Grund wird es in seiner ursprünglichen Heimat „Vlies der Götter“ genannt. Alpakafasern zählen zu den wertvollsten Naturfasern, die es auf der Welt gibt.

Alpakawolle im Verkaufsraum Schloss Wiederoda Quelle: Frank Hörügel

Nach einer Weile erreichen wir den ersten Rastplatz. Auf der Wiese am Wegesrand macht sich Michelangelo sofort über das frische Gras her. „Jetzt geht’s weiter“, sage ich. Und zum ersten Mal spricht Michelangelo mit mir. Der nörgelige Laut klingt wie „Nö“ (zu hören in einem Video auf www.lvz.de). Übersetzt heißt das bestimmt: „Muss das sein? Ich will noch weiter fressen.“

Alpakas sind Herdentiere

Ja, das muss sein! Vor uns liegt noch über die Hälfte der insgesamt reichlich vier Kilometer langen Wegstrecke. Kurz vor Grauschwitz gibt es einen kleinen Aufreger. Der Karabinerhaken an der Leine des Alpakahengstes Talisman hat sich von selbst gelöst, was normalerweise nicht vorkommt Das Tier entwischt seiner Begleiterin. Nach ein paar Minuten haben Katharina und Hartwig Kraft von Wedel mit vereintem Geschick Talisman wieder eingefangen. „ Alpakas sind Herdentiere, die entfernen sich nie weit von den anderen Tieren“, sagt die Chefin der Wandergruppe.

Angst vor Hunden

Kurz vor dem Ortsschild von Grauschwitz – die Wanderroute führt quer durch das Dorf – stellt Michelangelo die Ohren auf, wirkt unruhig und wird langsamer. Und schon ist der Grund seiner Verunsicherung zu hören. Aus einem Gehöft tönt wütendes Gebell, andere Hunde stimmen ein. „Vor Hunden haben die Alpakas Angst und würden am liebsten wegrennen“, sagt Katharina Kraft von Wedel. Dann müsse man die Leine etwas fester fassen.

Auf dem Lutherweg zwischen Querbitzsch. Quelle: Frank Hörügel

Geschafft! Wir haben Grauschwitz mit seinen Hunden hinter uns gelassen und wandern wieder auf freier Flur – vor uns die Mühle, rechter Hand ist der Kirchturm von Ablaß zu sehen. Und da geht es auch schon auf den Lutherweg. Der Reformator Luther (1483-1546) lebte im gleichen Zeitraum wie der Künstler Michelangelo (1475-164). „Weißt du das eigentlich?“, frage ich meinen Alpakahengst Michelangelo. Nicht mal ein „Nö“ lässt sich der Hengst entlocken. Keine Antwort ist auch eine Antwort. Der vierbeinige Michelangelo hat jetzt anderes im Sinn und zieht an der Leine. Am Horizont ist schon sein Stall in Remsa in Sicht. Der Hengst will nach Hause.

Leichter Trab bis zum Stall

Nach anderthalb Stunden und reichlich vier Kilometer Wegstrecke sind wir wieder auf dem Gehöft in Remsa angelangt, die entspannte Wanderung ist zu Ende. Auf den letzten Metern verfällt Michelangelo in einen leichten Trab. Dann wird die Stalltür geöffnet. Ich gebe meinem Alpakahengst zum Abschied noch einen leichten Klaps auf den Rücken und sage: „War schön mit dir.“ Ob meine Wanderbegleitung das genau so sieht, bleibt sein Geheimnis. Nicht mal sein brummiges „Nö“ lässt sich Michelangelo entlocken, bevor er im Stall verschwindet.

Was die Teilnehmer der Wanderung sagen

Justin Lorenz (22) aus Leipzig, er führt den Hengst New Record: „Das ist sehr beruhigend. Da es sich um Wildtiere handelt, habe ich aber schon Respekt.“

Justin Lorenz (22) aus Leipzig mit seinem Alpakahengst New Record. Quelle: Frank Hörügel

Alina Hamann (29) aus Leipzig, sie führt den Hengst Donatello: „Die Alpakas sind so süß und sehr sensibel. Es ist ein bisschen ungewohnt, aber ein schönes Gefühl.“

Alina Hamann (29) aus Leipzig mit ihrem Alpakahengst Donatello. Quelle: Frank Hörügel

Adolph Pfändner (81) aus Schönbeck, er führt Sonnenprinz: „Die Tiere sind sehr artig. Ich verstehe aber leider nicht, was mein Hengst mir sagen will.“

Adolph Pfändner (81) aus Schönbeck mit seinem Alpakahengst Sonnenprinz. Quelle: Frank Hörügel

Von Frank Hörügel