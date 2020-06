Liebschütz

Die Reisewarnungen sind aufgehoben. Man könnte also wieder nach Österreich oder nach Italien oder Frankreich. Wer jetzt noch nicht gebucht hat und seinen Sommer in heimischen Gefilden verbringen will, kann aber auch hier eine Menge entdecken. In unserer Reihe „Aktiv auf Abstand“ machen wir dazu Vorschläge.

Die Jakobsmuschel und zwei Pilgerstäbe sind das Orientierungssymbol für den ökumenischen Pilgerweg. Quelle: Jana Brechlin

Wer sich entschließt, auf dem ökumenischen Pilgerweg zu wandern, der auch durch die Region führt, muss sich um Abstandsregeln keine Gedanken machen: Es ist Sonntag und wir sind allein unterwegs. Dabei ist perfektes Wanderwetter, denn es ist zwar sonnig, aber nicht zu warm und die Luft angenehm frisch. Lediglich der Wind, der die ganze Zeit kräftig von vorne bläst – nun ja, auf den hätte ich verzichten können, aber einen Wanderer hält das nicht ab.

460 Kilometer auf der alten Handelsstraße

Der ökumenische Pilgerweg orientiert sich an der alten Handelsstraße via regia und verbindet auf 460 Kilometern Görlitz und Vacha. Man kann die Route natürlich komplett erwandern oder immer mal wieder einzelne Etappen ansteuern. Wir haben uns, schließlich soll es lediglich ein Sonntagsausflug werden, für die nächste Nähe entschieden und das ist das Wegstück von Strehla nach Dahlen.

Feldweg ins Nichts

Ausgeschildert ist die Strecke ganz gut, an wichtigen Punkten findet man die gelbe Jakobsmuschel auf blauem Grund. Zusätzlich gibt es verschiedene Karten und man kann sich vorher online über die Streckenführung informieren. Wir sind in Strehla einfach losgelaufen in Richtung Leckwitz und auch prompt vom Weg abgekommen, denn eigentlich verläuft die Strecke bis zum nächsten Ort auf einer Straße. Wir hatten uns jedoch einen sehr idyllischen Feldweg ausgesucht, der dann aber im Nichts endete.

Der Blick vom Liebschützberg. Quelle: Jana Brechlin

Anschließend folgte das schönste Stück der Route. Von Leckwitz aus führt der Pilgerweg in sanften Schleifen entlang von Feldern, Wiesen und einem kleinen Waldstück bis auf den Liebschützberg. Hier gibt es Bänke zur Rast und einen tollen Rundumblick noch dazu. Eigentlich können Pilger hier auch ihren Wegstempel erhalten – die Box dafür ist noch da, allerdings fehlen derzeit Stempel und Stempelkissen.

Burgcafé versorgt die Pilger

Wer seine Wegzehrung schon aufgebraucht oder wer einfach Appetit auf einen frischen Kaffee, ein gezapftes Bier oder eine warme Suppe hat, der braucht von hier aus nur noch ein bisschen Durchhaltevermögen, denn vom Liebschützberg geht es, immer sanft bergab, in Richtung Lampertswalde. Und dort ist eine Rast im Park unbedingt zu empfehlen – ebenso die Bewirtung im Burgcafé. Die Betreiber haben überall auf dem Gelände zusätzliche Sitzgelegenheiten geschaffen, so dass man Kaffee und Kuchen ein paar Schritte mitnehmen und auch abseits der Terrasse genießen kann. Abstand halten ist hier selbst bei viel Betrieb kein Problem.

Abstecher in Park Großböhla

Normalerweise ist der Pilgerweg nun weiter ausgeschildert in Richtung Dahlen, wir entscheiden uns für eine andere Strecke, biegen in Lampertswalde vor dem Holzhandel links ein und gelangen so auf einen Weg, der uns durch Felder und entlang von Wiesen und dem Waldstück Langes Holz nach Großböhla führt. Vom Ortsrand gelangt man so direkt in den Park, der vor allem zur Rhododendronblüte, aber auch sonst durchaus einen Besuch wert ist. Die Idee hatten andere auch: Viele Spaziergänger nutzten das Areal für einen Ausflug, wobei oft auch die Gruft – die Grabanlage der einstigen Rittergutsbesitzer – ein Anziehungspunkt ist.

Gelungener Tag – und durchaus anstrengend

Für den Weg nach Hause wählen wir dann kleine Straßen und den Radweg, auf dem uns tatsächlich noch, praktisch schon fast vor der Haustür, ein Regenschauer erwischt. Insgesamt haben wir an diesem Sonntag 21,6 Kilometer zurückgelegt.

Über 21 Kilometer haben wir an diesem Tag zurückgelegt. Zeit für gemütliche Pausen war auch. Quelle: Jana Brechlin

Die verwendete Tracking-App hat dafür – ohne Pausen – vier Stunden und 18 Minuten registriert. Fazit: Das waren natürlich nicht die Alpen, noch nicht einmal die Sächsische Schweiz. Aber trotzdem merkt man abends, was man in den Beinen hat. So eine Tour in der Heimat lohnt sich auf jeden Fall, vor allem weil der Blick auf eigentlich Bekanntes wieder geschärft wird. Und der Spaß geht fast schon vor der Haustür los, ohne Stau am Brenner und ein Vignettenkauf ist dafür auch nicht nötig.

Von Jana Brechlin