Mügelner „Weg zum Kaolin“: Sofortentschleunigung zu Fuß

Mügeln

Das Coronavirus torpediert den Alltag. Mancher ist überfordert, nun öfter auf sich selbst zurückgeworfen zu sein und selbst auf der Straße Abstand halten zu müssen. In den eigenen vier Wänden droht der Corona-Koller.

In einer neuen Reihe versuchen OAZ-Redakteure auch für sie neue Dinge, um die Zeit, die man jetzt mehr mit sich selbst verbringt zu gestalten und „aktiv auf Abstand“ zu bleiben. Wir probieren, was jetzt draußen und mit wenig Gesellschaft noch gut geht, solange die Freibäder oder Spielplätze noch geschlossen bleiben müssen.

Neue Route auf sechs Kilometern zu erkunden

Zum Auftakt begeben wir uns auf den „Weg zum Kaolin“. Der vom Nationalen Geopark Porphyrland initiierte Themenwanderweg führt auf einem Rundkurs auf knapp sechs Kilometern – je nachdem, ob man diese oder jene Abbiegung wählt oder sich noch einen Abstecher erlaubt – quer durch Mügeln bis zum Aussichtspunkt auf den noch aktiven Kaolintagebau Schleben/Crellenhain. Der Weg ist jetzt fast fertig ausgeschildert und lädt daher zu einem Testlauf ein.

Der tröstet auch ein wenig darüber hinweg, dass die Bahndammwanderung, mit der der Mügelner Heimatverein alljährlich Scharen von Wanderern in die Region lockt, am 1. Mai nicht stattfinden konnte. Während die geführte Wanderung auf voraussichtlich den 3. Oktober verschoben ist, nun der Selbstversuch zu Fuß.

Smartphone-App sorgt unterwegs für Orientierung

Ganz auf Führung müssen wir dabei nicht verzichten: Zur Route gibt es einen Flyer und über die Internetseite der Stadt finden wir den Link zur Smartphone-App „Outdooractive“. Die Karte, die auf dem Display stets unsere Position anzeigt, ist hilfreich, wenn doch einmal eine Wegmarke übersehen wird.

Daneben sind auf der Strecke Infotafeln verteilt, auf denen etwa Andreas Lobe und Günter Schwerdtner vom Mügelner Heimatverein zu geologischen Phänomenen, aber auch zu Stadtgeschichte oder alten Industriestandorten Einblicke geben. Bis Juni sollen die letzten beiden, noch fehlenden Tafeln dieses Angebot komplettieren.

Reise ins „Land der weißen Erde“

Am Zielpunkt – auf der Hälfte der Strecke – belohnt der Weg mit einem Blick ins Herz des „Lands der weißen Erde“ – auf eine klaffende Weite mitten in der Landschaft. In der Ferne rattert der Fuhrpark der Kemmlitzer Kaolinwerke, der das Kaolin enthaltende Erdreich nach wie vor abträgt. An der Kaolinbank, nicht der einzigen Themenbank, die uns begegnet, lässt sich kurz rasten und der Blick kann auf der fast menschenfreien Landschaft ausruhen.

Der Weg bietet die Möglichkeit, sich von Menschen und deren Ansammlungen geradezu zu entwöhnen: Führt er doch vom Geoportal über die Goetheschule, das Heimatmuseum mit der Postsäule, über den Heinrich-von-Mügeln-Brunnen und dem Johanniskirchhof zum Mügelner Markt. Von dort geht es dann direkt hinaus aus der Stadt.

Circa zwei Stunden mindestens einplanen

Nach dem noch geschäftigen Verkehr auf der Franz-Mehring- und Nebitzschener Straße biegt der Weg über die Schienen der Döllnitzbahn ab. Die Wiesen und Weiden in Flussnähe wirken wie ein Gegenkontrast. Entschleunigung greift um sich, zum Ohr dringen nicht mehr Motoren. Sondern das Zirpen der Meisen oder Kuckuckslaute nimmt es wahr, bevor sich an der Altmügelner Marienkirche dann die Rapsfelder auftun und Greifvögel durch die Luft streifen.

Zurück vom Tagebau führt der Weg dann über Altmügeln, vorbei an Kirche und Grundschule zur Döllnitz und über Schloss Ruhetal zurück zum Geoportal am Schmalspurbahnhof Mügeln. Dort endet die Reise durch die Geschichte des Kaolinabbaus, für die bei lockerem Gang zwischen zwei oder zweieinhalb Stunden eingeplant werden sollten.

