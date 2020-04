Wann fällt Besuchsverbot für Oschatzer Erdmännchen?

Oschatz

Die Ziervögel zwitschern in ihrer Voliere, ein Hahn kräht – ansonsten idyllische Ruhe. Der sieben Hektar große O-Schatz-Park mit seinen 250 Tieren ist seit 19. März für Besucher geschlossen – und das wird wohl auch noch eine Weile so bleiben. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) hatte zwar am vergangenen Wochenende angekündigt, dass Museen, Bibliotheken und Tierparks im Freistaat eventuell am 4. Mai wieder öffnen dürfen. Doch für den O-Schatz-Park gilt das wahrscheinlich nicht. Denn die Anlage ist kein normaler Tierpark, sondern eine Werkstatt für behinderte Menschen. Und die darf mindestens bis zum 3. Mai nicht betreten werden. Mit diesem Verbot sollen die 36 behinderten Menschen, von denen viele Vorerkrankungen haben, vor einer Infektion mit dem Corona-Virus geschützt werden.

Plan für eine langsame Öffnung

„Wir arbeiten gerade an einem Plan für eine langsame Öffnung“, sagt Katja Bachmann. Als Managerin des O-Schatz-Parkes sieht sie Eckpfeiler in einer Begrenzung der Besucherzahl – zum Beispiel durch Zeitkarten für eine regulierte Besuchsdauer. Waschstationen sollen eingerichtet werden. Der Biergarten bleibt geschlossen (nur Verkauf) und eventuell könnte auch ein Gesichtsschutz vorgeschrieben werden. Falls entschieden wird, dass auch der O-Schatz-Park ab 4. Mai wieder öffnen darf, dann bräuchten die Beschäftigten noch etwa eine Woche, um die Schutzmaßnahmen vorzubereiten.

Tiere sind entspannt

So lange haben die Tiere noch Ruhe – und genießen diese Zeit. „Unsere Tiere sind entspannt und schlafen länger“, hat Katja Bachmann beobachtet. Von Futternot ist inzwischen auch keine Rede mehr. Als Anfang April die Futterspenden aus dem Edeka-Zentrallager in Berbersdorf wegen der Corona-Krise plötzlich weggebrochen waren, sprangen Oschatzer Tierfreunde ein. Sie brachten Obst, Gemüse und Südfrüchte in den O-Schatz-Park. „Dafür sind wir sehr dankbar“, sagt Katja Bachmann.

Warten auf Startsignal

Und wie geht es mit der Bibliothek und dem Museum weiter? „Wir warten auf das Go“, sagt Uta Moritz. Die Geschäftsführerin der Oschatzer Freizeitstätten GmbH meint damit das Startsignal, um das Stadt-und Waagenmuseum und die Stadtbibliothek wieder öffnen zu können, die wegen der Corona-Krise seit Wochen geschlossen sind.

Bibliothek ist bereit

Für die Bibliotheken war das bereits vor einer Woche schon mal im Gespräch, wurde jedoch wieder verschoben. „Hier sind wir startklar“, sagt Uta Moritz. Abstandsmarkierungen am Tresen sollen zum Beispiel dafür sorgen, dass sich die Menschen nicht zu nahe kommen. Die Zahl der Bibliotheksnutzer, die sich gleichzeitig in den Räumen aufhalten, soll begrenzt werden. Erlaubt ist eine Person je 20 Quadratmeter. Und die Aufenthaltsdauer der Nutzer soll auf maximal 15 Minuten begrenzt werden. „Wir werden auch mehr Personal einsetzen, um zum Beispiel die Körbe desinfizieren zu können. Denn wir gehen davon aus, dass wir nach der Schließungszeit auch mehr Besucher haben werden“, so die Freizeitstätten-Chefin.

Noch keine Finale Entscheidung zum Museum

Im Stadt-und Waagenmuseum gestaltet sich die Situation dagegen etwas schwieriger. „Das Museum ist sehr verwinkelt und auf mehrere Objekte verteilt. Da sind wir noch in der Abstimmungsphase und haben noch keine finale Entscheidung getroffen“, so Moritz. Oberstes Prinzip sei, die Sicherheit der Besucher und des Personals zu garantieren. Eventuell sollen das auch geänderte Öffnungszeiten gewährleisten. Sobald feststehe, wie das bewerkstelligt werden könne, werde die Freizeitstätten GmbH darüber informieren, versichert Uta Moritz.

