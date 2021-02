Oschatz

Das Wochenende fühlte sich in Oschatz – wie in fast ganz Sachsen – schon wie Frühling an, obwohl bis zu dessen kalendarischem als auch meteorologischem Beginn noch ein paar Tage vergehen. Die am Sonnabend gemessenen 16,4 Grad Celsius sind aber kein Rekordwert. Man muss allerdings älter als 30 sein, um sich an einen noch wärmeren Februartag erinnern zu können. „Seit Beginn der Messungen in Oschatz im Jahr 1978 wurde mit 18,4 Grad am 21. Februar 1990 der Höchstwert in diesem Monat registriert“, erläutert Oda Thiessen-Thom, Meteorologin beim Deutschen Wetterdienst (DWD).

Freizeittipps für Leipzig und die Region Empfehlungen für Ausflüge, Radtouren, Restaurants und mehr: Wegen der Corona-Einschränkungen erscheint dieser Newsletter aktuell nicht. Wir sind nach dem Lockdown wieder mit Hinweisen für Sie da. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Allerdings sei man 1990 nicht direkt aus der Kältekammer auf diesen Spitzenwert gekommen. In der vergangenen Woche sei die Temperatur in Oschatz von -18,3 Grad Celsius um knapp 35 Grad auf den schon erwähnten Spitzenwert am Sonnabend gestiegen. Rekordverdächtig war die Montagskälte allerdings ebenso wenig wie die Wärme am Sonnabend. „Die tiefste Februartemperatur wurde vom DWD 1986 in Oschatz gemessen“, erläutert Oda Thiessen-Thom. Am 27. Februar seien damals -22,4 Grad Celsius registriert worden.

Als die Temperaturen von 1947 bis 1988 auf dem Collm gemessen wurden, gab es im Februar keine höheren Werte als die 1990 in Oschatz registrierten. Noch niedrigere Temperaturen wurden auf dem Berg jedoch mehrmals verzeichnet: Rekordhalter ist in dieser Hinsicht der 9. Februar 1956 mit -26,2 Grad Celsius. In der Hitliste der Tiefstwerte taucht der Februar 1956 noch zwei Mal auf: am 11. wurden hier -24,7 und am 1. -24,0 Grad gemessen.

Von Axel Kaminski