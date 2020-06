Warn-App erregt in der Collm Region kaum Interesse

Collm-Region

Laut inzwischen weniger aktuellen Umfragen hätten sich vor Wochen rund die Hälfte aller Deutschen eine Corona-Warn-App auf ihr Smartphone installieren lassen, wenn sie schon verfügbar gewesen wäre. Das heißt auch, die andere Hälfte wollte das eher nicht.

Unsere noch weniger repräsentative Umfrage mit acht Stimmen aus der Collm-Region zeigt, dass der überwiegende Teil der Bevölkerung hier kein Interesse an dieser App hat. Aber was heißt schon repräsentativ? Hätte man für eine bundesweite Umfrage acht Bewohner im Altkreis Oschatz interviewt?

Fakt ist, hier gibt es keinen Ballungsraum. Paraden dicht aneinander gedrängter Schlauch- und anderer Boote mit vielen Zuschauern am Ufer sind vom Horstsee nicht bekannt und Geisterspiele gehören auf manchem Sportplatz der Fußball-Kreisliga zum Alltag.

Aber wenn man dann doch wieder mal ins Stadion in der großen Stadt darf oder sich in der Sommersonne am Ostseestrand aalt? Also, ich hätte dann nicht das Handy in der Badehose, das mir später signalisiert, dass ein positiv Getesteter hinter der nächsten Sandburg lag. Vielleicht ist die App eben nur ein Beleg dafür, dass von der (Groß-)Stadt aus gedacht wird.

Von Axel Kaminski