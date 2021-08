Oschatz

Dienstag Vormittag am Gleis 3. Die Pendler sind durch. Wer jetzt hier steht, hat es offenbar nicht so eilig und kann mit den Verspätungen, die der Streik der Lokführer-Gewerkschaft GdL mit sich bringt, entspannter umgehen. Allerdings wird schnell klar, dass Reisende, die die Bahn eher selten nutzen, nicht ganz so informiert sind wie jene, die täglich unterwegs sind.

Kein Zeitdruck beim Einkaufsbummel

Milaim Tosca wollte gestern in Familie ein bisschen in Dresden bummeln und einkaufen. „Ich habe wegen meiner Arbeit nicht so viel Zeit zum Fernsehen“, sagt der Oschatzer. Deshalb hatte er nichts vom Streik gewusst. Es sei daher Zufall, dass die vier Ausflügler an seinem freien Tag eine Abfahrtszeit ausgesucht hatten, an der tatsächlich ein Zug kam. Die etwa zehnminütige Verspätung störe sie nicht. Aber in Dresden wollte man sich nochmal erkundigen, wann man wieder nach Hause komme.

Das Ziel von Antje Fahr liegt nicht so weit weg. Sie wollte mit zwei Kindern nach Riesa ins Kino. Sie war froh, tatsächlich die Variante mit etwas mehr Zeitreserve gewählt zu haben. Egal, ob 8.36 Uhr wie im Fahrplan steht oder 8.48 Uhr wie durchgesagt wird – bis zum Beginn der Vorstellung 10 Uhr schafft man es auf jeden Fall zum Kino. Eine Stunde später wäre es bei pünktlicher Abfahrt vielleicht möglich gewesen. Dass ihr Zug Verspätung hat, erfuhr die 33-Jährige von ihrer Bekannten Katrin Schneeweiß, die sie zufällig am Bahnsteig getroffen hatte. Deren Ziel war ebenfalls Riesa. Die 59-jährige Oschatzerin hatte sich auf ihrem Handy über die aktuellen Abfahrtszeiten, Verspätungen und Ausfälle informiert. Auch sie konnte mit den angekündigten zwölf Minuten Verspätung leben, da sie zwar „etwas zu erledigen“ hatte, aber an keine feste Uhrzeit gebunden war.

Schnellen Schrittes in die Stadt

Als der Zug aus Leipzig einfuhr, waren es dann 14 Minuten Verspätung. Einigen Reisenden hatte das offenbar ihren Zeitplan durcheinander gebracht. Eilig verließen sie den Bahnsteig in Richtung Stadt. Nicht so eine Pendlerin, die in Leipzig wohnt und in Oschatz arbeitet. „Etwas Zeit habe ich noch, muss nicht hetzen“, sagte sie. Sie hatte sich vor Antritt der Fahrt vergewissert, dass der Zug, den sie gewöhnlich nimmt, tatsächlich fuhr.

Nicht nachgesehen hatte Angela Lorber aus Leipzig, die wieder an ihren Wohnort zurückkehren wollte. Sie hatte ein Fahrrad dabei. Die Strecke von Oschatz nach Leipzig sei sie auch schon mal gefahren. Sie lasse sich überraschen, ob der Zug komme. Zeitnot habe sie nicht. Sie werde schon nach Hause kommen.

Rückkehr nach Albanien verzögert sich

Tatsächlich fiel der Zug 9.14 Uhr nach Leipzig aus. Die Ansage hat Ramona Ibir nicht verstanden. Auch das Schriftband auf der weit entfernten Infotafel konnte sie nicht deuten, da sie nur wenig Deutsch spricht. Auf Englisch erklärte die Albanierin, dass sie Freunde und Familie in Berlin, Burghausen und Oschatz besucht hatte und jetzt über Leipzig und Berlin wieder nach Hause wollte. Wenn in einer Stunde ein Zug fahre, werde sie schon ankommen.

Ob man wie sie eine Stunde oder weniger lange warten muss, bis der Zug kommt – ab Mittwoch kann man dafür wieder die Bahnhofshalle nutzen. Sie war am Montag und Dienstag nicht zugänglich, da die von der Döllnitzbahn betriebene Reisestation aus betrieblichen Gründen geschlossen war.

An den Bushaltestellen auf dem Bahnhofsvorplatz ist nicht viel von den Auswirkungen des Warnstreiks zu spüren. Ohnehin werde dieses Angebot, mit dem Bus zum Zug zu fahren oder nach der Bahnfahrt in den Bus zu steigen, nicht so häufig wahrgenommen, meint einer der Fahrer. Da falle es gar nicht so sehr auf, wenn der „Anschlusszug“ nicht komme.

Von Axel Kaminski