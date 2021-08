Wartelisten bei Hundezüchtern in der Collm-Region

Collm-Region

Wenn sonst schon nicht viel geht – Gassi gehen geht immer. So lässt sich offenbar die Entwicklung auf dem Heimtiermarkt in den vergangenen anderthalb Jahren zusammenfassen. Vor allem Züchter von Hunden erfahren eine große Nachfrage, teilt der Verband für das Deutsche Hundewesen mit. Gerade die pandemiebedingten Einschränkungen haben in vielen Familien offenbar den Wunsch nach einem Vierbeiner befeuert.

Wer einen Mops will, braucht Geduld

Das weiß auch Annett Oschatz, die seit 25 Jahren in Olganitz mit ihrer Mopszucht erfolgreich ist. Seit dem Frühjahr 2020 merke sie eine stärkere Nachfrage. „Wobei unsere Hunde immer sehr gefragt sind.“ Doch längst nicht jeder Interessent bekommt einen kleinen Mops. „Da können die Leute ungeduldig sein, wie sie wollen – sie müssen warten“, macht sie klar. Drei Würfe pro Jahr gibt es bei der Züchterin. Interessenten fühlt sie zunächst am Telefon und dann im persönlichen Gespräch auf den Zahn. „Wenn die Tiere ungefähr vier Wochen alt sind, laden wir die künftigen Besitzer das erste Mal ein. Dann können schon viele Fragen geklärt werden“, sagt Annett Oschatz. Vor allem müsse sich die Familie einig sein, denn ein Hund ist eine Aufgabe und braucht Zeit.

Ein Hund braucht Zeit und Gesellschaft – das muss vor dem Kauf klar sein. Quelle: André Neumann

Habe sie bei jemand kein gutes Gefühl, wird es nichts mit dem Verkauf. „Wir wollen, dass es unseren Tieren gut geht. Zu den meisten Besitzern haben wir auch nach Jahren noch Kontakt und stehen immer als Ansprechpartner zur Verfügung, wenn Fragen auftauchen“, beschreibt sie. So kümmere man sich auch, wenn Herrchen oder Frauchen krank werden oder aus anderen Gründen ein neues Zuhause für den Mops gesucht wird. „Von unseren Hunden ist noch keiner im Tierheim gelandet“, sagt Annett Oschatz stolz.

Interessenten warten durchaus ein Jahr auf Welpen

Seine Tiere in gute Hände abzugeben, ist auch für Gerald Schorsch oberstes Gebot. Seine Deutschen Schäferhunde vom Oschatzer Kleinforst – so der offizielle Zwingername – züchtet er hobbymäßig. Maximal ein Wurf pro Jahr vermittelt Schorsch dann. „Zur mir kommen Liebhaber von Deutschen Schäferhunden, die meistens zuvor schon einen solchen Hund hatten“, sagt er. Diese Interessenten müssen dann auch Geduld mitbringen und durchaus ein Jahr auf einen Welpen warten.

Fragwürdige Angebote im Internet

Doch Gerald Schorsch beobachtet auch, was die gestiegene Nachfrage für Blüten treibt. „Wenn ich auf Ebay sehe, dass da Nachbars Lumpi mit Seppel gepaart wurde und die Welpen dann für 1300 Euro verkauft werden, blutet mir das Herz“, beschreibt er. Gute Hundezucht brauche Zeit und Mühe. „Ohne Papiere gebe ich kein Tier ab. Bei mir können die Käufer den Stammbaum bis zur Ur-Urgroßmutter zurückverfolgen.“

Besuche bei Züchtern empfohlen

Wer sich ernsthaft mit dem Gedanken trage, einen Hund anzuschaffen, sollte vorher den Züchter besuchen und dabei auch das Muttertier ansehen. „Seriöse Züchter ermöglichen das“, weiß Schorsch. Das Umfeld sei enorm wichtig. Wie Annett Oschatz rät er davon dringend ab, alles nur telefonisch zu regeln und dann womöglich zur Übergabe auf einen Parkplatz zu fahren: „Das geht gar nicht.“

Illegale Welpenimporte haben zugenommen

Die hohe Nachfrage befeuert auch die Kriminalität: Vor allem illegale Importe von Welpen haben zugenommen, so eine Mitteilung des Deutschen Tierschutzbundes. Die Zahl der illegal gehandelten Hunde habe sich bereits im Jahr 2020 im Vergleich zu 2019 fast verdreifacht – und der Trend hält in diesem Jahr an. Auch an der sächsischen Grenze zu Tschechien wurden mehrfach illegale Tiertransporte mit Hundewelpen entdeckt.

Bei einer Fahrzeugkontrolle im Erzgebirge hat die Bundespolizei fünf Hundewelpen in einem Kofferraum entdeckt. Die kleinen Malteser seien höchstens fünf bis sechs Wochen alt und damit viel zu jung für einen Transport gewesen, teilte die Bundespolizei mit. Quelle: dpa

Vorsicht gelte auch, wenn es um Straßenhunde aus Südeuropa geht, raten Experten. Oft würden neue Besitzer mit den besten Absichten einen solchen Hund aufnehmen. „Man muss bedenken, dass ein Straßenhund ganz andere Umstände gewohnt ist. Oft reagieren diese Tiere auch sehr ängstlich auf Menschen“, mahnt Züchterin Annett Oschatz.

Überforderte Halter und Tiere im Heim

Zudem seien diese Hunde Unabhängigkeit ohne Einschränkungen gewohnt. „So ein Hund kann ihnen die Wohnung auseinander nehmen, wenn er mal alleine bleiben muss. Das bedenken viele vorher nicht und sind dann schnell überfordert“, sagt sie. Oft lande das Tier dann traurigerweise im Tierheim.

